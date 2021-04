Cristiano Ronaldo fue a buscar a un rival para darle su camiseta

Cristiano Ronaldo tiene un gran legado de hinchas que ha ido sumando por su gran desempeño con el Manchester United, Real Madrid y ahora en la Juventus. Pero sus seguidores no solo están fuera de las canchas, dentro del circuito futbolístico también suma varios adeptos. Uno de ellos es Emanuel Gyasi, delantero del Spezia, a quien enfrentó el 2 de marzo.

En este duelo, el futbolista ghanés tuvo la oportunidad de intercambiar camisetas con el astro portugués. ¿Lo anecdótico? El mismo Cristiano Ronaldo fue quien buscó al jugador del Spezia al término del compromiso.

Emanuel contó con lujo y detalles este encuentro con el ‘7′ de la Juventus en una entrevista para Joy Sport. Era la segunda vez que enfrentaba a ‘CR7′ en la Serie A de Italia, en el primer careo ya había entablado una charla con el portugués.

Cristiano Ronaldo en el Juventus-Spezia del 2 de marzo. Al fondo, Emanuel Gyasi observando a su ídolo. Foto: AFP

“Cuando Cristiano Ronaldo se acercó a mí, me abrazó y me preguntó cómo estaba, me sentí muy feliz. Durante el cotejo recuerdo que estaba muy nervioso, porque estábamos jugando bien y el marcador era 0-0. Lanzó un balón por encima del larguero y le vi entrar en el túnel justo después del pitido del descanso y pensé que no iba a conseguir la camiseta”, reveló Gyasi.

Luego agregó: “Cuando entré en el vestuario le vi esperándome y me quedé en shock. Después del partido nos reunimos de nuevo y hablamos. Es un jugador y una persona fantástica”.

El atacante africano de 27 años explicó lo que significaba tener la camiseta de Cristiano Ronaldo en su poder. “Para mí es un ídolo y fue un sueño hecho realidad. Es mi ídolo y siempre soñé con jugar algún día en el mismo campo que él. Nunca pensé que ocurriría tan pronto. Recuerdo el primer partido. Fui a verle, hablamos pero desgraciadamente no pudo darme la camiseta”.

“Justo antes de empezar, se acercó a mí y me preguntó ‘Gyasi, ¿cómo estás? Estaba en shock. ¿Cómo es posible que aún se acuerde de mí? Me sorprendió, porque no podía creer que Cristiano se acordara de mí después de tanto tiempo” , finalizó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.