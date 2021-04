Carmella sobre WrestleMania 37: “Quiero que haya más luchas femeninas”

WWE WrestleMania 37 se llevará a cabo en Tampa, Florida, los siguientes 10 y 11 de abril y, hasta la fecha, la cartelera tendrá dos combates de la división femenina, ambos por los respectivos títulos de Raw y SmackDown. Esto no pasó desapercibido para Carmella, una de sus campeonas, quien criticó duramente la ausencia de mujeres.

La popular ‘Fabulous’ reapareció hace algunos meses con un nuevo personaje y se notó claramente su mejora en el ring, por lo que luchó varias veces por el campeonato de la marca azul. Aunque no pudo triunfar, ella ya ha sido ganadora en 2018. Además, es una de las superestrellas que siempre aspira a lo máximo en WWE.

Sin embargo, en esta ocasión, Carmella se mostró muy crítica con la empresa de Vince McMahon durante una entrevista para WWE The Bump, ya que resaltó la poca presencia de combates entre luchadoras en el evento más importante de WWE en todo el año. De momento, 12 combates fueron confirmados y solamente dos corresponden a la categoría femenina.

“Sé que WrestleMania sucederá en días y, hasta ahora, solo se anunciaron dos combates de mujeres. Quiero que haya más luchas femeninas y, para que eso pase, debería haber más presencia de mujeres en el programa . Hay muchísimo talento que merece su espacio en televisión”, señaló la excampeona.

Y añadió: “Estoy muy feliz por todo lo que está pasando con Asuka, Rhea, Bianca y Sasha. En particular, me emociona ver a Sasha y Bianca compitiendo por el Campeonato de mujeres de SmackDown, pero también creo que tendría que haber más mujeres involucradas en WrestleMania , trabajamos muy duro todo el año solo para llegar hasta aquí. A mí me gustaría participar, pero, si no llega a suceder, me encantaría que otras compañera pudieran estar allí”.

Por otro lado, sorprendió al decir que le gustaría trabajar con Bayley y Billie Kay o hacer dúo con alguna de las dos para dominar la división en parejas. “Para un posible equipo solo pienso en dos personas: Billie Kay o Bayley. Cualquiera de ellas dos sería genial como compañera, podríamos ser un New Day femenino”, sostuvo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.