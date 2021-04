Renato Tapia por encima de Casemiro en estadísticas de LaLiga

Buenas noticias siguen envolviendo a Renato Tapia en su experiencia con el Celta de Vigo. El ser titular en el elenco celeste le ha valido para sumar buenos números y destacar entre los demás centrocampistas de la Liga Santander. Esto se ha visto reflejado en el balance que presentó el portal SofaScore que pone al peruano por encima de otras estrellas.

La web de estadísticas publicó el último martes 30 de marzo en su cuenta de Twitter las cifras que viene dejando el jugador de la selección peruana. En cuanto a balones recuperados, Tapia quitó 189 pelotas, número que lo ubica por encima de Edu Expósito (182/Eibar), Guido Rodríguez (179/Real Betis), Javi Galán (177/Huesca) y Mikel Merino (174/Real Sociedad).

Renato Tapia: revisa los números que ha logrado con Celta de Vigo. Foto: SofaScore

También lideró la lista de los jugadores con más tacleadas o ‘barridas’. Aquí el mediocampista suma 83, y supera a Alfonso (71/Cádiz), Emerson (67/Real Betis), Casemiro (66/Real Madrid) y Javi Galán (Huesca).

Renato Tapia: carta pase se revaloriza

El volante de la selección peruana y del Celta de Vigo se mostró entusiasta con el buen momento que atraviesa, lo cual se ve evidenciado en la valoración de su carta pase, la cual habría ascendido hasta 20 millones de euros, de acuerdo con el portal Transfermarkt.

“Hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más no me la creo“, respondió Renato Tapia a Fútbol en América con buen ánimo, y añadió: “Sorprendido. En mi vida había visto la cantidad de números que se suelen manejar”.

