Lisandro López evaluaría dejar Boca Juniors por ser suplente de Zambrano

Luego de perder su lugar en el once titular de Boca Juniors, Lisandro López buscaría otras opciones para recuperar protagonismo, el cual dejó de tener desde la consideración de Miguel Ángel Russo a Carlos Zambrano en la defensa de su equipo.

Frente a esto, el agente del exjugador de Benfica Gustavo Goñi, se refirió al respecto para detallar que su representado no contempla la idea de seguir en las filas xeneizes mientras se mantenga en la banca de suplentes.

“Él volvió de Europa con la ilusión de ser protagonista y lo fue. Demostró que estaba al nivel de Boca. Hizo ocho goles y ganó tres títulos. Después, vino una dirigencia nueva, un técnico nuevo y cambiaron de opiniones en cuanto a él, no por rendimiento futbolístico, porque ha demostrado un altísimo rendimiento”, inició en una entrevista a TyC Sports.

Además, Goñi añadió: “ Si el cuerpo técnico elige que Lisandro López no es titular, no hay ningún problema, buscaremos otro destino. Interesados no faltan o, por lo menos, no han faltado en el mercado anterior ”.

En el sistema de Miguel Ángel Russo hay espacio para tres defensas, pero en las últimas jornadas no está incluido el popular ‘Licha’, mientras que sí lo es Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano.

“Hoy estamos pensando en el exterior, no podemos mezclar las cosas. Después de jugar en Boca, es muy difícil jugar en otro club de Argentina. Lisandro es un agradecido de Boca, ama esta camiseta, no quiere dificultar las cosas. Prefiere volver a Europa o buscar otros destino”, sostuvo.

