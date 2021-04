Jugadoras denuncian abuso y acoso sexual en el hockey uruguayo

Las jugadoras de hockey de Uruguay emitieron un comunicado en el que relatan episodios de acoso, violencia sexual y psicológico por parte de entrenadores, luego de que una compañera denunciara, ante la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped (FUHC), haber sido víctima de abuso sexual por uno de ellos.

En la misiva, difundida a través de la cuenta de Instagram Espacio Seguro Hockey (ESH), jugadoras, exjugadoras, entrenadoras de distintos equipos, colegios y de la selección dieron su apoyo total a las denunciantes. Además, revelaron de que no se trata de un solo caso, sino que la mayoría que integran este espacio han vivido situaciones violentas.

“ Lo más grave de esto es que estos casos son moneda corriente en el ambiente del hockey, viéndose normalizadas situaciones que generan mucha angustia, dolor y hacen peligrar no solo el adecuado desarrollo deportivo de muchas niñas y adolescentes, sino también su salud mental ”, destaca la carta.

Más adelante se pone en evidencia algunas situaciones abusivas por las que tuvieron que pasar muchas jugadoras: “No está bien que tu entrenador te escriba mensajes personales por redes sociales, (...) que opine sobre lo bien o mal que te queda la pollera, sobre tu cuerpo, no está bien que te invite a salir, no está bien que hable sobre tu vida sexual o personal. No está bien que se meta a tu cuarto cuando viajan con la delegación, no está bien que te toque. Nos ha pasado a la mayoría de las jugadoras”, se lee en la misiva.

Por eso, alzan su voz y reclaman que la FUHC asuma la responsabilidad y que se creen “protocolos de prevención y actuación” para que el hockey sea un espacio seguro.

“Por miedo a que termine en la nada quisimos ir un paso más y aprovechamos a mostrar que nos vamos a empezar a organizar para que esto deje de pasar, o por lo menos no lo viviremos en silencio”, dijeron desde ESH a La Diaria, mientras que esperan la resolución por parte la FUHC.

La Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped comunicó al medio que el entrenador denunciado quiso renunciar, pero la directiva no lo aceptó y lo desvinculó de su cargo. Ahora tendrá que pasar por el tribunal de disciplina y conducta.

“Las jugadoras son totalmente libres de denunciarlo penalmente ya mismo y la FUHC, con base en lo que los tribunales dispongan de la denuncia que se efectuó, también puede pasarlo a la justicia penal, pero hay que guardar las formas y todos tienen derecho a defenderse”, explicó la vicepresidente de la FUHC, Juan Espasandín.

Tras la publicación de la carta en Espacio Seguro Hockey, otras deportistas se contactaron y comenzaron a revelar las agresiones que han vivido: “A raíz de esta denuncia siguen acercándose jugadoras con sus relatos de acoso o abuso con mensajes y fotos. Estamos en el comienzo del camino y esto recién se destapa”, contaron desde ESH.