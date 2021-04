James Rodríguez iba a jugar en el Atlético, pero el Real Madrid no lo dejó

James Rodríguez, quien lleva más de un mes sin jugar con el Everton en la Premier League, recordó algunos momentos de cuando estaba ligado al Real Madrid y cómo este club no lo dejó jugar en uno de sus mayores rivales de LaLiga: Atlético de Madrid.

En conversación con ESPN, el volante colombiano reveló que, tras finalizar su etapa en el Bayer Múnich, tenía prácticamente todo concretado para defender los colores del conjunto colchonero, pero tuvo que quedarse en el cuadro merengue por negativa del presidente.

“En el Real Madrid jugué poco. Cuando decidí salir del Bayern Munich, ya tenía prácticamente todo hecho con el Atlético, pero el Real Madrid no me dejó salir ”, empezó diciendo James Rodríguez en diálogo con el periodista Christian Martin.

“Hablé una vez con él (con Diego Simeone) y me dijo que era un jugador súper importante, que podía jugar con él, veía que trabajaba bien y yo le dije que estaba listo. Pero el Real Madrid no me dejó salir, hay que preguntarle el por qué a Florentino Pérez, ya que eso no lo sé”, agregó.

James Rodríguez tenía claro que bajo el mando de Zinedine Zidane no iba a tener muchos minutos de juego en el Real Madrid, por lo que decidió incorporarse al Everton de Carlo Ancelotti, quien confía mucho en el ‘Cafetero’.

“Sabía que con Zidane yo no iba a jugar mucho y prácticamente fue un año que no fue bueno. Ahora que estoy en el Everton, he venido a demostrar que estoy intacto y que cuando he jugado bien, creo que he estado en un nivel bueno”, culminó el mediocampista de 29 años.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.