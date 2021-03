Andrade: “Mi relación con Charlotte no afectó mi posición en WWE”

El anuncio de la salida de WWE del luchador mexicano Andrade ‘Cien’ Almas ha levantado mil y un versiones. Lo cierto es que el gladiador, antes conocido como ‘La Sombra’, pidió quedar en libertad luego de que se cansara de no ser utilizado y prefirió buscar nuevos aires.

No obstante, hubo muchos que se atrevieron a apuntar que su actual relación con la excampeona mundial Charlotte Flair fue el inicio de sus problemas en los vestidores. Ante estas versiones, Andrade fue tajante al momento de negarlas.

“No soy de las personas que cree que afectó. La relación con ella es genial, nos apoyamos mucho siempre, también aprendió de mí porque le doy varios consejos. No creo que me haya perjudicado, envidias siempre van a haber en cualquier trabajo, pero no me enfoco en eso, no soy de señalar ni buscar culpables, solo sigo para adelante”, señaló ante la consulta de La República.

No obstante, en las últimas semanas, el asunto parece haber ido en la dirección opuesta, ya que la incomodidad de Andrade con la dirección de su personaje en WWE y su subsecuente salida de la empresa, coinciden con un sospechoso momento en la carrera de Charlotte.

La hija de Ric Flair, que está comprometida con el luchador mexicano, fue sacada del poster de Wrestlemania 37, su rivalidad con Asuka fue suspendida tras ser diagnosticada con COVID-19 y, según cuenta el mismo Andrade, recibió la falsa noticia, por parte de un médico de la compañía, de que estaba embarazada. ‘El ídolo’ fue cauto al responder si se estaban tomando alguna especie de represalias contra ella.

“No sé si (mi renuncia) la perjudicó a ella, muchos lo toman como que sí, muchos como que no. No puedo hablar demasiado porque ella sigue en WWE y no la quiero perjudicar. Ella va a ser la actriz principal de una película de WWE y no quiero hablar mucho de ella”, manifestó.

Andrade recuerda los despidos masivos del 2020

Uno de los hechos que le tocó vivir a Andrade en WWE fue el de los despidos masivos en abril del 2020, en el que un gran número de superestrellas, productores y personal de la compañía se quedó sin trabajo como medida para mitigar las complicaciones monetarias que provocó la pandemia.

“No sentí que me fueran a despedir a mí, pero comencé a escuchar que se sumaban despidos y despidos, dije: ‘Qué mala onda’. Ahí habían amigos míos como Karl Anderson, quien me presentó a Charlotte, amigos de NXT. Pero entiendo que en una crisis económica a nivel mundial y como toda empresa tuvo que tomar medidas. Si me hubiera tocado a mí, hubiera entendido, hay muchas empresas en las que puedo ganarme un buen contrato. Fue triste lo que pasó, pero algunos consiguieron trabajo, otros regresaron, otros están más felices, todo pasa por algo”, sentenció.

