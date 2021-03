Bad Bunny impulsará presencia latina en la lucha libre, según Damian Priest

Damian Priest, una de las superestrellas de WWE, aseguró este miércoles que esta empresa y el deporte tendrán un mayor arraigo con la comunidad latinoamericana por la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el evento WrestleMania 37.

Desde hace casi dos meses, Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados en las plataformas musicales y un fiel seguidor de la lucha libre, se ha unido a Damian Priest para ayudarlo en sus diversos combates en Monday Night Raw.

“Los dos estando juntos y el ser una superestrella ayuda a los latinos en nuestro mundo, en la lucha libre. Me da orgullo. Ayer mismo, un latino se me acercó y me dijo: ‘Gracias por representarnos’. Estamos haciendo sentir importante a las personas”, afirmó el luchador boricua en conversación con la agencia EFE.

Priest, a su vez, resaltó que su sueño de que haya una mayor representación de esta comunidad en la WWE ocurrió recientemente cuando acudió al centro de entrenamiento que tiene la empresa en Orlando, Florida, ya que notó su presencia entre los 30 luchadores aspirantes a la compañía.

“Eso me dio felicidad porque siempre han habido latinos en este mundo, pero no son los que ves arriba en la empresa y siempre son los mismos”, lamentó.

El atleta de 38 años sorprendió al universo de WWE con su entrada en el evento Royal Rumble 2021 al eliminar a reconocidos luchadores, como The Miz y John Morrison, quienes luego fueron atacados por un Bad Bunny que se lanzó desde la tercera cuerda del ring.

Tras conocer al artista, Damian Priest admitió: “Rápido hicimos una amistad, ahora somos muy buenos amigos y ambos andamos buscando cómo disfrutar la vida. Me encanta eso y, cuando nos ves en televisión, eso no es él y yo actuando, sino que es bien natural”.

“Por eso yo creo que funciona, porque no es algo que estamos forzando ni tratando de hacer que solo somos amigos en el programa”, agregó el excampeón norteamericano de NXT, la categoría menor de la WWE.

Con información de EFE

