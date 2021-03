Un día como hoy: Gareca debutó con la selección peruana hace seis años

Este miércoles 31 de marzo se cumplen seis años desde el debut de Ricardo Gareca dirigiendo a la selección peruana y, a la vez, representa el primer día de la nueva era del equipo nacional, que bajo el cargo del argentino logró romper más de un maleficio deportivo.

En aquel entonces, la Blanquirroja se midió ante Venezuela, en el estadio Lockhart Stadium en Miami, en un amistoso de preparación de cara a la Copa América 2015 en Chile, y aunque el resultado no fue favorable para los del cuadro ‘inca’ (1-0), se empezó la etapa de Gareca con ilusión.

El once que el ‘Tigre’ alineó fue con: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Carlos Zambrano, Jair Céspedes, Josepmir Ballón, Renato Tapia, Jean Deza, André Carrillo, Paolo Hurtado y Irven Ávila , mientras que Raúl Ruidíaz, Cristian Benavente, Yoshimar Yotún y otros estuvieron en la banca.

En el primer partido de Ricardo Gareca, no se pudo contar con Claudio Pizarro y Jefferson Farfán por lesión, Paolo Guerrero por suspensión, Juan Manuel Vargas por decisión técnica y Carlos Lobatón abandonó la concentración por temas personales. En aquel entonces, esos componentes era considerados los ‘referentes’.

“Estuvimos ansiosos. Me hubiera gustado empezar ganando. Falta lo más importante: resultados. Pero me gustó la reacción del equipo. Me gustaría ganarme el respaldo de la hinchada, pero para eso hay que trabajar”, sostuvo el exDT de Universitario en su presentación en la selección peruana.

Ricardo Gareca registra una de las mejores etapas de Peru, al conseguir la clasificación al Mundial, tras 36 años y disputar la final de la Copa América 2019 ante Brasil, luego 44 años.

