Rodríguez a Rubio: “No me parece que algunos se hayan tirado para atrás”

Alberto Rodríguez, nuevo jugador de Alianza Atlético de Sullana, se refirió a las polémicas declaraciones de Patricio Rubio, su excompañero en Alianza Lima, quien señaló que varios jugadores “se tiraban para atrás” en la lucha por no descender en la Liga 1 2020.

El Mudo se mostró sorprendido por las palabras del delantero chileno y señaló que todos aportaron para evitar perder la categoría. “A mí no me parece que algunos se hayan tirado para atrás (sobre Rubio). Me sorprendió. Cada uno tiene su punto de vista, pero no comparto. Todos pusimos de nuestra parte, no sé si lo suficiente”, declaró Rodríguez a Las Voces del Fútbol.

Patricio Rubio fue goleador de Alianza Lima en el 2020. Foto: Liga 1

Patricio Rubio, atacante de Unión Española de Chile, realizó esta dura crítica a sus excompañeros de Alianza Lima hace unos días, donde precisó que no todos pelearon por conseguir los mejores resultados.

“Yo siento que descendimos igual, por secretaría no vale y lo merecíamos. Habían muchos jugadores que no querían, que tiraban para atrás y así se hace difícil”, reveló Rubio al podcast Catedral Hispana

“Yo, por lo menos, me quedo tranquilo y la gente así me lo hace saber. Hasta el día de hoy me escriben, me hablan de que ojalá vuelva algún día, me dan las gracias porque en cada partido di lo mejor y siempre estuve a disposición para tratar de que no descendiéramos”, agregó.

Tras dejar Alianza Lima, el futuro de Alberto Rodríguez estuvo varios meses en incertidumbre. Sin embargo, a un día del cierre del libro de pases del fútbol peruano, el defensa nacional cerró su llegada al Alianza Atlético de Sullana, recién ascendido a la Liga 1 Betsson.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.