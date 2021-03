Mauricio Montes: “Es complicado cuando pasa por otros factores”

Alianza Lima debutó en la Liga 1 Betsson este martes 30 de marzo en la tercera jornada de la primera fase. El resultado quedó empatado 2-2 en un duelo disputado en el estadio Alberto Gallardo. Mauricio Montes fue uno de los futbolistas que convirtió un gol; pese a ello, al final tuvo fuertes comentarios al respecto del partido.

El experimentado delantero abrió el marcador ante los blanquiazules con un brillante cabezazo y luego protagonizó una jugada polémica, en la cual pidió penal de un defensor rival. La exfigura de Ayacucho FC criticó indirectamente la actuación de la terna arbitral por perjudicar al elenco cusqueño.

“Es el segundo partido que estamos arriba en el marcador y no lo podemos mantener. Es complicado cuando a veces hay situaciones como el penal que no nos cobran, y en la mínima, cobran el penal para Alianza . Son esas cosas que dificultan a un equipo cuando se prepara para sumar de a tres. Es complicado cuando todo se va al diablo por fallas que no son nuestras”, sostuvo.

Cusco FC aún no consigue ganar en la Liga 1, ya que acumula una derrota (Alianza UDH) y dos empates (Cienciano y Alianza Lima). De esta forma, suma solamente dos puntos en el Grupo B y se ubica en el sexto puesto. Contra el ‘Papá’, los dirigidos por Carlos Ramacciotti estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero terminaron empatando.

“Cuando nos decidimos a jugar, hacemos daño. Dos partidos seguidos que anotamos dos goles y que estamos arriba, pero después nos toca defender mejor el resultado. Pero es complicado cuando pasa por otros factores ”, señaló Montes, que tiene dos anotaciones en las tres jornadas transcurridas en el fútbol peruano.

