Ansu Fati: “Siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños”

En noviembre de 2020, Ansu Fati tuvo una severa lesión del menisco interno de su rodilla izquierda. Desde entonces, la situación del joven atacante del FC Barcelona no ha mejorado y, según indican los medios deportivos españoles, estaría cerca de una tercera operación.

Pese a las dificultes que le presenta la vida, el delantero de 18 años no pierde las esperanzas de seguir haciendo lo que le apasiona: jugar fútbol. Es por ello que este miércoles utilizó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo mensaje y revelar algo que muchos no sabían.

“Hace unos años tuve una lesión grave: fractura de tibia y peroné. Estuve casi un año sin poder jugar. Hubo muchos días de sufrimiento y dolor, pero también de mucho aprendizaje. Me ayudó a valorar los pequeños detalles”, se lee en el mensaje.

“Con mi familia y todos los profesionales que me ayudaron en ese momento, me prometí a mi mismo seguir adelante y trabajar más que nunca para volver a hacer lo que más me gusta. Desgraciadamente, ahora me toca vivir una situación similar, la cual afrontaré con la misma mentalidad”, agregó Ansu Fati.

“Quiero dar las gracias a todas esas personas que me siguen y me apoyan diariamente. El fútbol es mi vida y, por muchos obstáculos que haya, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños”, finalizó el atacante español junto a una foto donde se le ve ejercitándose en el gimnasio.

Ansu Fati escribió un emotivo texto en su cuenta de Instagram.

Ansu Fati se lesionó en el minuto 33 del partido entre el FC Barcelona y Real Betis, cuando el bético Mandi le derribó por detrás dentro del área y provocó que fuera reemplazado por el argentino Lionel Messi.

