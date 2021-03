UEFA responde a Cristiano Ronaldo por su gol no validado

La UEFA, máximo ente del fútbol europeo, le respondió a Cristiano Ronaldo tras el gol no convalidado en el Portugal vs. Serbia por eliminatorias. El ente rector apuntó que la responsabilidad de que no se utilizara el VAR en el partido es de la federación serbia y lusitana.

“La decisión de utilizar la tecnología de línea de gol para las eliminatorias europeas recae en la federación anfitriona para cada partido”, detalló al inicio la UEFA.

Seguidamente apuntó que “si la federación anfitriona planea implementar la tecnología de línea de gol, también debe obtener el consentimiento por escrito de la federación visitante para que se utilice”.

Árbitro que no convalidó gol a Cristiano: “Pedí perdón al DT”

A Bola, diario portugués, compartió las declaraciones del juez, quien se mostró muy arrepentido por el incidente e incluso pidió disculpas al comando técnico perjudicado.

“Todo lo que puedo decir es que pedí perdón al seleccionador, el señor Fernando Santos, y al equipo portugués por lo que sucedió. Como equipo arbitral, siempre trabajamos mucho para tomar las buenas decisiones y cuando aparecemos en las portadas de esta manera, no nos satisface en absoluto”, manifestó el árbitro Makkelie.

