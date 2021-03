Salah vive incómodo momento tras recibir ‘afecto’ de hinchas egipcios

Luego de la contundente victoria de Egipto 4-0 ante Comoras por las clasificatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones, varios aficionados invadieron el terreno de juego y se lanzaron sobre la figura del elenco egipcio, Mohamed Salah.

El futbolista del Liverpool intentó detenerlos, señalándoles que respeten el distanciamiento, pero pocos le hicieron caso. Incluso, uno trató de darle un beso y abrazarlo.

Mohamed Salah contribuyó en la victoria 4-0 de Egipto ante Comoras por las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones. Foto: captura

Al final, Mohamed Salah logró cumplir el sueño de algunos simpatizantes y se tomó varias postales. Tras ello, tuvo que recibir la ayuda del comando técnico de Egipto para salir del acecho de los hinchas.

Mohamed Salah rompió la sequía

Fuera de las convocatorias de Egipto en los últimos cotejos internacionales, Mohamed Salah, después de no convertir ante Kenia en su regreso a la selección, volvió a celebrar goles frente a las Islas Comoras después de exactamente 639 días.

Después de seis partidos, cuatro oficiales y dos amistosos, Salah reapareció con la camiseta de los faraones hace cuatro días para enfrentarse a Kenia. No fue un regreso muy plácido para el jugador del Liverpool, que no marcó y no pudo evitar el empate (1-1).

Sin embargo, este lunes Salah no se fue vacío en su segunda reaparición con Egipto. En duelo clave por el liderato del Grupo G, condujo a su equipo hacia la victoria frente a las Comoras (4-0). Empatados en puntos por la clasificación antes del pitazo inicial, el doblete de Salah cerró una racha sin goles en su selección e impulsó a los egipcios hacia un liderato solido.

