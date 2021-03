Gabriel Costa sobre Colo Colo: “Me he acostumbrado al club”

Si bien la temporada 2020 no fue muy auspiciosa para Colo Colo, Gabriel Costa logró mostrar destellos de buen juego. El exjugador de Alianza Lima y Sporting Cristal opinó al respecto.

“Me he acostumbrado al club y ya me estoy preparando para lo que viene. La confianza del técnico es fundamental. No solo me la da a mí sino a todo el equipo. Es importante para la motivación personal”, indicó ‘Gaby’ en conferencia de prensa.

Sobre el debut sin goles de Colo Colo y Unión La Calera por la Primera División del Fútbol Chileno, el atacante aseveró que a nivel personal se sintió muy conforme con su rendimiento.

“Sentí que estamos bien física y mentalmente. El partido del fin de semana (ante Cobresal) será complicado y de mucho sacrificio”, aseguró Gabriel Costa, quien llegó al conjunto colocolino tras una gran temporada en Sporting Cristal.

‘Gaby’ señaló que ve a un Colo Colo muy comprometido, preparado, afianzado para pelear el título nacional, que es el objetivo principal, pero que primero deben luchar y afrontar todos los encuentros.

Asimismo, valoró su recuperación física tras la lesión que lo marginó de las últimas fechas de la temporada 2020, en la que su conjunto se salvó del descenso en el repechaje.

“Uno no desea las lesiones, pero están porque estamos siempre en riesgo por los entrenamientos y partidos que jugamos”, concluyó Gabriel Costa.

