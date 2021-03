Bale dejaría la selección de Gales tras Mundial Qatar 2022

Gareth Bale admitió que su carrera internacional está llegando a su fin y que la fase clasificatoria del Mundial Qatar 2022 podría ser su última campaña con el seleccionado de Gales.

Dicha escuadra, como parte de esta fase, recibirá este martes en Cardiff a República Checa y buscará sus primeros puntos en el Grupo E, después de una derrota frente a Bélgica en el primer partido.

Gareth Bale

Gales participará en la Eurocopa 2020, aplazada al próximo verano europeo, pero el delantero cedido por el Real Madrid al Tottenham tendrá ya 33 años cuando se dispute la fase final del Mundial Qatar 2022.

“Realmente no he pensado demasiado más allá de esta fase clasificatoria”, declaró Bale este lunes. “Obviamente, no hay que esconder que estoy envejeciendo y que posiblemente sea mi última campaña”, admitió.

“Si es así no cambiará mi manera de pensar. Daré el 100% como siempre. Estoy concentrado en el presente y en lo que está pasando ahora. Lo que tenga que ocurrir en el futuro, ocurrirá”, subrayó el popular ‘Expreso de Cardiff’.

Para el partido contra la República Checa, los galeses no podrán contar con tres de sus jugadores (Rabbi Matondo, Hal Robson-Kanu y Tyler Roberts), que fueron enviados por la Federación a sus clubes de origen tras romper el protocolo contra la COVID-19.

Con información de AFP.

