México vs. Honduras EN VIVO juegan este martes 30 de marzo la final del Preolímpico Sub 23 de la Concacaf. El partido se jugará en el Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Guadalajara, a las 7.00 p. m. (hora de México y Honduras) y 8.00 p. m. (hora de Perú) con transmisión EN DIRECTO por TUDN (México) y Televicentro (Honduras). La República Deportes te brindará todas las incidencias y goles del compromiso.

México accedió a la final del Preolímpico luego de superar por 2-0 a Canadá con goles de Uriel Antuna y Johan Vásquez. El Tri ha ganado todos sus encuentros en el Preolímpico, además anotó 10 tantos y recibió sólo uno en cuatro duelos.

Por su parte, Honduras venció 2-1 a Estados Unidos con tantos de Juan Carlos Obregón y Luis Palma. El equipo dirigido por Miguel Falero ha cosechado dos triunfos y dos empates en el Preolímpico.

México vs. Honduras: ficha del partido

Partido México vs. Honduras ¿Cuándo juegan? Martes 30 de marzo ¿Dónde? Estadio Akron - Guadalajara ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora de México y Honduras) y 8.00 p. m. (hora de Perú) ¿En qué canal? TUDN (México) y Televicentro (Honduras)

¿A qué hora juega México vs. Honduras?

México: 7.00 p. m.

Guatemala: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (al siguiente día)

¿Qué canal transmite México vs. Honduras en México?

En México, TUDN, Azteca Deportes y Las Estrellas serán los canales encargados de la transmisión en la final del Preolímpico Sub 23 de Concacaf entre México vs. Honduras.

¿Dónde ver México vs. Honduras EN VIVO ONLINE GRATIS?

En México, este partido de la final del Preolímpico Sub 23 de Concacaf entre México vs. Honduras podrá verse a través de TUDN. En los Estados Unidos, podrás seguir el México vs. Honduras EN VIVO por TUDN USA, tanto por TV como por su web y aplicación. Conoce dónde podrás encontrar dicha señal.

¿Cómo ver México vs. Honduras EN VIVO en TUDN?

Para ver la transmisión de la final del Preolímpico Sub 23 de Concacaf entre México vs. Honduras en Estados Unidos, puedes hallar la señal de TUDN en estos canales, según tu compañía de televisión de cable o satélite:

AT&T: 658

DirecTV: 464 (SD y HD)

Verizon FiOS: 1524

Dish: 869 (HD).

También puedes mirar la señal EN VIVO de TUDN en su página web oficial y en su app para dispositivos móviles.

¿Cómo ver TUDN online gratis en USA?

Puedes ver la programación de TUDN EN VIVO por internet desde su portal web: www.tudn.com. Recuerda que para disfrutar estas transmisiones debes ingresar los datos de tu proveedor de TV de paga.

Asimismo, si deseas mirar la final del Preolímpico Sub 23 de Concacaf entre México vs. Honduras por TUDN desde un dispositivo móvil, puedes descargar la aplicación TUDN: TU Deportes Network desde App Store o Google Play para equipos Apple y Android. Al igual que en la web, debes ingresar los datos de tu servicio de TV por cable o satélite.

México vs. Honduras EN VIVO por internet gratis

Si no podrás estar al frente de un televisor a la hora de la final del Preolímpico Sub 23 de Concacaf entre México vs. Honduras México vs. Honduras, existe la posibilidad de seguirla por INTERNET GRATIS a través de la plataforma de TUDN. Además, La República Deportes realizará una cobertura especial con las mejores incidencias de la final del Preolímpico Sub 23 de Concacaf.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.