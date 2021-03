Sergio Agüero: revive el histórico gol que anotó con Manchester City

Se terminó la leyenda de Sergio Agüero en el Manchester City. El conjunto ciudadano confirmó que no le renovarán contrato al argentino, quien se marchará del club inglés una vez que finalice la presente temporada. De esta manera, el vínculo que unió a ambos durante 10 largos años llega a su conclusión .

En dicho tiempo, el ‘Kun’ no solo se convirtió en el goleador histórico, sino que consiguió varios trofeos, entre los que destaca la primera Premier League tras 44 años. En la temporada 2011/12, Sergio Agüero fue protagonista de una infartarte definición entre el Manchester United y Manchester City por el título del fútbol inglés.

En ese torneo, los ciudadanos dirigidos por Roberto Mancini se enfrentaron a Queens Park Rangers. El encargado de abrir el marcador fue Pablo Zabaleta para el conjunto celeste. Sin embargo, Edin Dzeko se encargaría de anotar el empate transitorio. Los fanáticos que se dieron cita en el Etihad Stadium quedaron completamente mudos, ya que se les escaba el título.

Hasta que apareció Agüero. Se jugaban los minutos finales cuando Mario Balotelli asistió al argentino, quien entró en el área y remató con su pie derecho para colocar la pelota en el fondo de la red.

“Fueron dos segundos que pensé un montón de cosas. Pensé patear, la paré. Pienso en que me van a hacer penal y luego no, ya me quedó el último momento donde decidí pegarle al arco. La verdad que no me acuerdo mucho de ese momento, solo que estaba tan furioso que me saqué la camiseta. Me abrazaron, me daban besos, me dijeron: ‘Te quiero’”, recordó Sergio Agüero años más tarde en el canal oficial del Manchester City .

Logros del ‘Kun’ en el City

257 goles

61 asistencias

384 partidos

Cuatro Premier League

Cuatro Copas de la Liga

Una FA Cup

Tres Community Shield

Máximo goleador histórico del club

Máximo goleador extranjero de la Premier League.

