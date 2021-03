Selecciones europeas se ponen la camiseta

El inicio de las eliminatorias europeas para Qatar 2022 trajo una marejada de goles, resultados lógicos y polémicas. Sin embargo, el mensaje que se escuchó con más claridad fue a favor de los derechos humanos, los mismos que no estarían siendo respetados en la organización de la cita mundialista.

La selección de Noruega, con Erling Haaland a la cabeza, apareció para su duelo con Gibraltar portando una camiseta en la que se leía: “Derechos humanos dentro y fuera del campo” . En similar manera, Alemania formó la frase “Derechos Humanos”, letra por letra en el pecho de cada uno de los jugadores que derrotaron a Islandia.

Ambos mensajes llevaban en común la invitación a otras selecciones, llamado que fue atendido por Holanda y Dinamarca. Esta convocatoria tiene como motivo principal los abusos laborales durante la construcción de estadios en Qatar.

Según The Guardian, desde que se le asignó a Qatar la realización del Mundial, habrían fallecido 6.500 trabajadores inmigrantes en las obras de construcción, en su mayoría provenientes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió que las condiciones son de total explotación.

Desde la FIFA aseguraron que no sancionarán a las selecciones de Alemania ni Noruega y que respetan las manifestaciones; sin embargo, sobre el tema de fondo ha preferido minimizarlo. “La frecuencia de accidentes en las obras del Mundial fue baja en comparación con otros grandes proyectos de construcción en todo el mundo”. Por su parte, el gobierno qatarí rechazó las acusaciones: “Solo ha habido 3 fallecimientos ligados al trabajo y 35 no ligados”, afirmó un portavoz.

Pese a todo, la posibilidad de un boicot es lejana, tal como lo aseguró el alemán Joshua Kimmich. “Para un boicot, llegamos 10 años tarde. Habría sido necesario reflexionar cuando le dieron el Mundial a Qatar”, expresó.

¿Por qué no hubo VAR en el Serbia-Portugal?

El gol anulado a Cristiano Ronaldo cuando Portugal y Serbia empataban 2-2 ha encendido la polémica. La ausencia del VAR en este encuentro dejó en duda el hecho de si el balón cruzó o no la línea de gol.

No obstante, este no ha sido el único partido que no tuvo videoarbitraje, de hecho, ninguno de los 50 encuentros jugados en las 2 primeras fechas lo tuvo. Esto se debió a motivos logísticos, la gran cantidad de cotejos, muchos en simultáneo, imposibilitó la instalación del sistema en todos los estadios.

La molestia de Ronaldo. Foto: difusión

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.