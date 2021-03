Manuel Corrales busca ayudar a deportistas con “Conversaciones de vestuario”

Jugó en el Metz de Francia, Alianza Lima, César Vallejo, Sport Huancayo y ahora defiende la camiseta del Cusco FC. El experimentado lateral Manuel Corrales en esta etapa de su vida combina su pasión, el fútbol, con un nuevo proyecto: “Conversaciones de vestuario”. Un diario en el que el futbolista narra episodios que se viven en la interna de cada equipo.

Esta apuesta apenas lleva cerca de dos meses circulando en Instagram. Según cuenta el lateral izquierdo, esta era una idea que tenía desde hace mucho tiempo, pero que todavía no se animaba a darle forma y vida.

“Lo tomo como una especie de catarsis. Ahí cuento cosas, libero un montón de tensiones hablando sobre cosas que a mí me ha costado superar o que sé que puedo ayudar a otros” , dijo a La República.

“Conversaciones de vestuario” es una especie de blog de autoayuda para deportistas profesionales o aficionados. Ahí se podrá encontrar cómo asimilar una derrota, cómo hacerse fuerte mentalmente, jugar bajo presión o cómo liderar un grupo desde la posición en que nos toque.

“Voy a las raíces de la idea. Principalmente es el interés por ayudar a otras personas que tienen objetivos deportivos, a que puedan llegar ahí (meta). Tiene que ver también con lo que he estudiado que es un curso de psicología deportiva, estoy estudiando coaching. Siento que desde mi experiencia en el mundo de alto rendimiento y como estudiante activo del tema mental para el deportista, puedo dar una mano en ese sentido”, explica el ‘Avión’ Corrales.

Con casi 20 años de trayectoria en el fútbol profesional, para el jugador del Cusco FC lo más triste fueron las lesiones; sin embargo, no se hacía dramas o se estancaba en eso. ¿Lo más feliz? “No podría escoger un solo momento ni siquiera decir un título. Para mí lo que me da el fútbol en el día a día en cuanto a emociones es muy importante. Entonces yo valoraría en sí toda mi carrera, por hacer algo que me apasiona”.

Sobre si ha pensado en escribir un libro y extender su proyecto, Manuel no oculta que lo ha meditado, pero indica que no es su objetivo principal.

En estos primeros pasos ya ha cosechado sus primeros frutos con “Conversaciones de vestuario”, pues según cuenta, un seguidor le dijo que lo que él escribía le servía bastante en su vida. “Entonces me puse a pensar que si los valores deportivos son bien canalizados pueden aplicarse en cualquier empresa o vivencia” , apunta.

Con 38 años revela cuál ha sido el secreto para mantenerse en la alta competitividad. “En mi es caso ha sido mucha pasión, entonces al haber pasión ya tienes una motivación para hacer las cosas bien. Me he levantado siempre entusiasta a entrenar”.

A veces dentro de un plantel los más experimentados tienen un trato duro con los juveniles, porque piensan que de esa manera ellos crecerán. Manuel no comparte esa postura. “Al chico hay que apoyarlo y también exigirle. Debemos considerar que tiene mucha menos experiencia que tú, entonces se va a equivocar más, nos ha pasado a todos”, explica el exjugador del Carlos A. Mannucci.

“A veces me dicen que soy muy buenito con ellos, pero en realidad hay que considerar primero al ser humano. Está bien exigir, pero ser más duros con ellos no necesariamente quiere decir que lo vayan a hacer crecer”, añadió.

Manuel Corrales y el reto con Cusco FC

Esta temporada le tocó enfundarse la camiseta de Cusco FC, equipo que no ha empezado bien la Liga 1 Betsson. Una derrota y un empate lo hacen reflexionar. “Nos estamos haciendo fuertes como grupo a raíz que no hemos empezado bien. Es algo que no esperábamos”, finalizó.

