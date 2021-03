Ibrahimovic: Ayudo a mis compañeros a hacer goles, así se acercan a mi récord

Tras finalizar el partido de Suecia, en Pristina, frente a Kosovo (0-3), el experimentado delantero Zlatan Ibrahimovic manifestó a su estilo que estaba satisfecho con su rol como asistente y que no necesita marcar goles.

“ Les dije que no necesito marcar goles, ya hice los míos. Ayudo a mis compañeros a hacerlos, así se acercan a mi récord ”, declaró ‘Ibra’ al canal sueco C More, resaltando su condición de goleador histórico de la selección sueca con 62 tantos.

Dos partidos después de su regreso a la selección de Suecia, tras haberse retirado hace cinco años, Zlatan Ibrahimovic dijo sentirse “mucho mejor” y más compenetrado con sus compañeros, lo cual se notó brindando dos asistencias en los últimos días.

“Cuantos más días pasan, mejor los conozco, dentro y fuera del campo. Hoy el juego funcionó bien en general, no solo yo e Isak”, afirmó refiriéndose a su acompañante de la zona ofensiva.

En comparación con el anterior encuentro, un triunfo apretado contra Georgia (1-0), el artillero del AC Milan habló de una “buena actuación”, con el equipo más sólido y capaz de crear más oportunidades de gol.

Ibrahimovic se ofreció para jugar en el amistoso de la próxima semana contra Estonia y resaltó que está con la selección de Suecia para “exprimirme al máximo”, porque quiere que se le trate “igual que al resto”, sin tener en cuenta su edad (39 años).

Con información de EFE

