Horacio Orzán: costó esperar el debut con Melgar

Horacio de Dios Orzán estaba listo para debutar con la camiseta de Melgar ante Universitario. Sin embargo, dos días antes el cuerpo médico le indicó que debería estar aislado por dos semanas. El tiempo pasó rápido y el argentino se pudo vestir de rojinegro para jugar desde el minuto 66 en la victoria de 3-0 ante Cantolao.

“Son cosas que pasan”, dijo el medio campista a La República. “Me costó pero gracias a Dios estoy bien y pude jugar, lo importante es que el equipo ganó. Tuve una gran pretemporada con el equipo pero me tocó esperar para el debut, ahora a seguir entrenando para lo que se viene”, declaró lleno de fe y agradecido por el respaldo y oraciones de sus familiares.

Melgar jugó el partido del sábado con varias ausencias en el plantel de jugadores y el comando técnico por aislamiento. Aún así, el rendimiento del equipo fue bueno y alcanzó para un triunfo. “Estamos dolidos porque hay varios compañeros que no pueden estar con el grupo como me pasó a mí. Sin embargo somos concientes de que todos estamos capacitados para jugar y como grupo no tenemos excusas para que influya en el rendimiento. Los chicos demostraron que hay piezas de recambio y que el equipo puede sacar adelante los partidos”.

Por la cuarentena por Semana Santa lo más probable es que la cuarta fecha se postergue, entonces, el siguiente partido de Melgar sería el 8 de abril ante Carlos Mannucci por la Copa Sudamericana. Horacio Orzán estará en lista y sostiene que afrontarán el compromiso sin pensar en la ventaja de 2-1 tras la ida. “Imposible confiarse así estemos ganando 3-0, el fútbol es ilógico y no hay manera de sentirse clasificados. El equipo saldrá a la cancha como si estuviéramos 0-0, esa es la mentalidad”.

Orzán no es mucho de revisar redes sociales pero al hincha de Melgar le dijo todo lo que trabaja es para campeonar. “Reflejamos buen fútbol en los primeros partidos y es lo que queremos seguir haciendo. Siempre le vamos a apostar al mejor resultado y tratando de jugar bien”.