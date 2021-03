Buffon saldría de la Juventus para retirarse como titular en otro equipo

Gianluigi Buffón es uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol y con 43 años encima, el momento de colgar los guantes se acerca. El italiano no quiere retirarse en la Juventus siendo un suplente más.

De acuerdo a La Gazzetta dello Sport y Tuttosport, el golero no está contento con los 10 partidos que ha jugado en la temporada, por lo que tendría la intención de salir a otro club, no importa si es en el extranjero.

‘Gigi’ ya tuvo una experiencia en el PSG de Francia, donde no lo hizo mal, pero tras la llegada de Keylor Navas, no tenía más espacio como titular. Su regreso a la Juventus parecía significar que pondría la cereza en el pastel, pero no fue así.

Tras dos años en Italia, el guardameta no ha tenido la chance de ser titular, un factor clave para él, pues según los medios no quiere retirarse casi por obligación.

A pesar de la buena relación que tiene con todos los jugadores, miembros del club y especialmente con el director técnico Andrea Pirlo, la prensa informó que el malestar del portero comienza a notarse conforme pasan los encuentros.

El Oporto de Portugal se habría mostrado como una alternativa interesante para Gianluigi Buffon, pues tras el retiro de Casillas, dicho cupo quedó libre.

