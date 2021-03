WWE: los ganadores del Royal Rumble que cedieron su puesto en Wrestlemania

El evento estelar de Wrestlemania 37 será una triple amenaza por el título universal de WWE: Roman Reigns (c) vs. Edge vs. Daniel Bryan. Al respecto, estos son los ganadores del Royal Rumble que terminaron cediendo su puesto de retador único.

1. Stone Cold Steve Austin ganó el Rumble 1997, pero luego se descubrió que había sido eliminado durante la lucha, algo que los árbitros no vieron. Shawn Michaels dejó vacante el título, por lo que Austin, Bret Hart, The Undertaker y Vader lucharon en un ‘fatal 4 way’ por el campeonato. Ganó Hart, pero al día siguiente lo perdió ante Sycho Sid (con intervención de Austin).

En Wrestlemania 13 fue Austin vs. Hart (icónica lucha de sumisión) y The Undertaker vs. Sid por el título.

2. The Rock ganó el Rumble 2000, pero Big Show presentó un video donde se veía que los pies de su oponente tocaron el piso antes. Big Show venció a The Rock en No Way Out y le quitó el puesto en Wrestlemania. Después, The Rock puso en juego su carrera y con ayuda de Vince McMahon, ganó su chance. Luego, Linda McMahon incluyó a Mick Foley.

En Wrestlemania 16 fue Triple H vs. Big Show vs. The Rock vs. Mick Foley por eliminación (con un McMahon en cada esquina).

3. Chris Benoit ganó el Rumble 2004, pero decidió cambiar de marca y retar al campeón de RAW (él estaba en SmackDown). Stone Cold, sheriff de RAW, optó por mantener el puesto de retador de Shawn Michaels (que venía rivalizando por buen tiempo con Triple H y había empatado con él un ‘last man standing’ en Royal Rumble) y armó la triple amenaza.

En Wrestlemania 20 fue Triple H vs. Shawn Michaels vs. Chris Benoit.

4. Rey Mysterio ganó el Rumble 2006, pero puso en juego su opción ante Randy Orton en No Way Out. Orton ganó, sin embargo, Teddy Long decidió mantener la opción de Mysterio y armó la triple amenaza.

En Wrestlemania 22 fue Kurt Angle vs. Randy Orton vs. Rey Mysterio.

5. John Cena ganó el Rumble 2008, pero decidió no esperar a Wrestlemania para retar a Randy Orton y lo hizo en No Way Out. Cena ganó por descalificación, pero Orton retuvo el título. En el mismo evento, Triple H ganó un Elimination Chamber para retar en Wrestlemania. No se hicieron problemas y se armó la triple amenaza.

En Wrestlemania 24 fue Randy Orton vs. Triple H vs. John Cena.

6. Batista ganó el Rumble 2014 y debía retar a Randy Orton. Pero Daniel Bryan y el ‘Yes Movement’ lograron que Triple H acepte darle una oportunidad. En Wrestlemania 30, Daniel Bryan derrotó a Triple H y ganó un puesto en el main event.

En Wrestlemania 30 fue Randy Orton vs. Batista vs. Daniel Bryan.

7. Roman Reigns ganó el Rumble 2015. Retó a Brock Lesnar, pero a mitad de la lucha, Seth Rollins decidió cobrar su maletín de Money in the Bank y el main event se convirtió en una triple amenaza.

En Wrestlemania 31 fue Brock Lesnar vs. Roman Reigns vs. Seth Rollins.

8. Becky Lynch ganó el Rumble femenino 2019, pero fue suspendida al no aceptar un descanso médico obligatorio, Vince McMahon la reemplazó con Charlotte. Lynch recuperaría su sitial como retadora al vencer a Charlotte en Fastlane. Luego, Charlotte venció a Asuka y ganó el título de SmackDown. Al final fue un ‘Winner Take All’.

En Wrestlemania 35 fue Ronda Rousey vs. Charlotte vs. Becky Lynch.

9. Edge ganó el Rumble 2021 y eligió a Roman Reigns. En Elimination Chamber, Daniel Bryan ganó una cámara de eliminación y retó inmediatamente después a Reigns sin éxito. En Fastlane, Bryan hizo rendir a Reigns, pero el árbitro no lo vio, al final Reigns retuvo el título. Bryan exigió un puesto en Wrestlemania y Adam Pearce armó la triple amenaza.

En Wrestlemania 37 será Roman Reigns vs. Edge vs. Daniel Bryan.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.