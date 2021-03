“Sin VARgüenza”: prensa portuguesa criticó gol anulado a Cristiano Ronaldo

Portugal se quedó con las ganas de sumar su segundo triunfo en las Eliminatorias Qatar 2022 luego de que el árbitro Danny Makkelie no convalidara un gol legítimo de Cristiano Ronaldo en el cotejo contra Serbia del último sábado. El error del réferi motivó las críticas de la prensa lusa, que también apuntó contra la decisión de no implementar el VAR en esta fase clasificatoria.

“Sin VARgüenza” , publicó el diario deportivo A Bola en su portada. Para el medio lisboeta, “la ausencia del videoarbitraje impidió la victoria de la selección en Belgrado”, un resultado que le hubiera permitido despuntase en el Grupo A. Con la igualdad, no obstante, tanto los combinados serbio y portugués lideran la serie con 4 puntos.

O Jogo, periódico de la ciudad de Oporto, tituló de forma irónica “VAR dulce VAR” para quejarse por la falta del asistente tecnológico. “Fallo en la segunda parte tras un gol anotado por Ronaldo en el último minuto decidió el resultado en un partido sin videoarbitraje”, complementó el rotativo.

Portada de A Bola. Foto: captura de pantalla

Técnico de Portugal: “El árbitro me pidió disculpas”

En rueda de prensa tras el final del encuentro, el entrenador Fernando Santos, seleccionador de Portugal, reveló que Makkelie se disculpó por la falla cometida. “No puede ser que en un partido de este nivel no se conceda un gol que claramente ha entrado. El árbitro me pidió disculpas en el vestuario y me dijo que se sentía avergonzado”, aseguró.

Sin embargo, Santos también criticó la actitud de su equipo por dejarse empatar el duelo cuando iban 2-0 arriba. “No tengo explicación. No logramos mantener el nivel y encajamos un segundo tanto. Solo a partir de ese momento logramos reaccionar bien”, añadió.

Portada de A Jogo. Foto: captura de pantalla

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.