River Plate vs. Racing EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de FOX Sports y ESPN 2 desde el Estadio Monumental de Buenos Aires, a las 6.30 p. m. en el horario argentino y a las 4.30 p. m. en el peruano. El partido es por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS por La República Deportes.

River Plate vs. Racing: ficha del partido

Partido River Plate vs. Racing ¿Cuándo juegan? Domingo 28 de marzo ¿Dónde? Estadio Monumental ¿A qué hora? 4.30 p. m. en Perú ¿En qué canal? FOX Sports y ESPN 2

River Plate vs. Racing: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Milton Casco o David Martínez; Enzo Pérez; Julián Álvarez, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

Racing Club: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquin Novillo, Eugenio Mena; Fabricio Domínguez, Kevin Gutiérrez, Leonel Miranda, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay y Enzo Copetti.

Canales de transmisión del River Plate vs. Racing:

Para ver el partido River Plate contra Racing por la Copa de la Liga Profesional 2021, sigue el canal de transmisión de acuerdo a tu ubicación:

Perú: ESPN, ESPN Play

Argentina: Fox Sports Premium Argentina, ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Fox Sports App

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Estados Unidos: TyC Sports Internacional

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN Play.

Hora del River Plate vs. Racing:

La transmisión del partido entre River Plate vs. Racing empezará a partir de las 4.30 p. m. en Perú. A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Chile: 6.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Colombia: 4.30 p. m.

Ecuador: 4.30 p. m.

Perú: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami): 5.30 p. m.

Bolivia: 5.30 p. m.

Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina: 6.30 p. m.

Brasil: 6.30 p. m.

Uruguay: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

River Plate vs. Racing: ¿dónde ver el partido del fútbol argentino ?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del River Plate vs. Racing EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Qué canal es ESPN 2 en Perú?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

River Plate vs. Racing: ¿Cómo ver Fox Sports Premium EN VIVO?

Fox Sports Premium será uno de los canales responsables de transmitir el River Plate vs. Racing. No obstante, si por alguna razón no puedes acceder a esta señal, tienes la opción de seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes desde tu móvil.

Antina: 20 (SD) y 200 (HD)

Televisora Color: 62 (HD)

Telecentro: 206 (SD)

DirecTV: 604 (SD) y 1604 (HD)

InTV: 629 (HD)

Cablevisión: 123 (Digital) y 603 (HD)

Telecentro: 111 (Digital) y 1017 (HD)

TeleRed: 58 (Digital) y 128 (HD)

Disney+: 455 (SD) y 1455 (HD)

Supercanal: 131 (Digital) y 130 (HD)

Claro TV: 120 (HD)

Movistar TV: 251 (HD).

