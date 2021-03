River Plate vs. Racing EN VIVO se enfrentan este domingo 28 de marzo (ONLINE gratis por internet vía ESPN y Fox Sports Premium) por la jornada 7 del grupo A de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino. Este partido se jugará en el estadio Monumental y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega River Plate vs. Racing?

Si eres fan del fútbol argentino y quieres apreciar el partido de River Plate contra Racing, a continuación te damos a conocer los horarios de este duelo en los distintos países del continente:

Países Hora del River Plate vs. Racing México 3.30 p. m. Perú 4.30 p. m. Colombia 4.30 p. m. Ecuador 4.30 p. m. Estados Unidos (Florida, Miami y Nueva York) 5.30 p. m. Venezuela 5.30 p. m. Bolivia 5.30 p. m. Argentina 6.30 p. m. Uruguay 6.30 p. m. Chile 6.30 p. m. Paraguay 6.30 p. m.

Mientras la Copa de la Liga Profesional se encuentra a la mitad de su etapa regular, River Plate todavía está fuera de los puestos de vanguardia en el grupo A.

Lleva una campaña con altibajos, que tuvo un último capítulo alentador con la goleada por 6-1 que le propinó como visitante a Godoy Cruz, con una versión demoledora y la artillería a cargo del colombiano Rafael Borré, autor de cuatro tantos.

Hay además un antecedente favorable y fresco en este clásico: el ‘Millonario’ apabulló a Racing hace tres semanas por 5-0 en la final de la Supercopa Argentina, una goleada que casi le cuesta el puesto a Juan Antonio Pizzi, el entrenador de la ‘Academia’.

Pese a ese traspié, Pizzi consiguió una ligera mejoría de su equipo, que desde entonces consiguió cuatro victorias en fila, tres por la Copa de la Liga Profesional y otra por la Copa Argentina, aun cuando el equipo sufrió varias bajas por la COVID-19 y por lesiones.

“Los jugadores demostraron que se identifican con lo que proponemos. Es un proceso de aprendizaje, pero saben que pueden dar más. Vamos por donde queremos ir, con muchas cosas para mejorar, pero yo noto una evolución”, evaluó el mencionado técnico en la previa del River Plate vs. Racing.

Con información de AFP

Alineaciones probables del River Plate vs. Racing

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Milton Casco; Enzo Pérez; Julián Álvarez, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

Racing Club: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquin Novillo, Eugenio Mena; Fabricio Domínguez, Kevin Gutiérrez, Leonel Miranda, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay y Enzo Copetti.

¿En qué canal ver River Plate vs. Racing?

Para ver el partido River Plate contra Racing por la Copa de la Liga Profesional 2021, tendrás que estar atento los siguientes canales de transmisión:

Perú: ESPN, ESPN Play

Argentina: Fox Sports Premium Argentina, ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Fox Sports App

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Estados Unidos: TyC Sports Internacional

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN Play

¿Cómo ver Fox Sports Premium EN VIVO?

Fox Sports Premium será uno de los canales responsables de transmitir el River Plate vs. Racing. No obstante, si por alguna razón no puedes acceder a esta señal, tienes la opción de seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes desde tu móvil.

Antina: 20 (SD) y 200 (HD)

Telecentro: 206 (SD)

DirecTV: 604 (SD) y 1604 (HD)

Cablevisión: 123 (Digital) y 603 (HD)

TeleRed: 58 (Digital) y 128 (HD)

Supercanal: 131 (Digital) y 130 (HD)

Claro TV: 120 (HD)

Movistar TV: 251 (HD).

