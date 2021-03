Pjanic y su pedido a Koeman en el Barcelona: “Dos o tres partidos”

El FC Barcelona ha encontrado un estilo de juego de la mano de Ronald Koeman, pero en el camino algunos futbolistas han dejado de gozar de oportunidades en el primer equipo. Este es el caso de Miralem Pjanic.

“¿Qué le pediría a Koeman? Continuidad. Dos o tres partidos para poder mostrar mi fútbol. Eso es lo que necesita cualquier futbolista, pero yo voy a seguir trabajando cada entrenamiento para ganarme esa oportunidad. El técnico está apostando mucho por los jóvenes de La Masía, eso es buenísimo para la entidad porque significa mantener un estilo y apostar por futbolistas que has formado. Yo puedo aportar mi experiencia en partidos importantes”, aseguró el exfutbolista de la Juventus para Mundo Deportivo.

Asimismo, el medular confesó que llegó a la Ciudad Condal con el objetivo de ganar la Champions League, pero que este año se enfoca completamente en ayudar a lograr el doblete por el que compiten.

“Esa es mi mentalidad. Nunca me rindo. Si no juego, a la mañana siguiente estoy entrenando más fuerte que nunca para que los técnicos noten que yo no me rindo. No he dejado de entrenar un solo día, aunque llegué más tarde por culpa de la COVID-19″, agregó.

Por otro lado, Pjanic lamentó no poder jugar con hinchas en las gradas del Camp Nou porque ya ha sentido la vibra del estadio cuando ha jugado contra su actual club. “Es una sensación que no se olvida”, concluyó.

