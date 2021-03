Partidos de HOY sábado 27 de marzo de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de Perú, Chile, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy sábado 27 de marzo de 2021

Para este sábado 20 de marzo entre los mejor partidos que se disputarán están Cienciano vs Alianza Atlético, Melgar vs Cantolao, México vs Gales, Mannucci vs San Martín; entre muchos más de las diferentes ligas.

Partidos de hoy: Clasificatoria para la Copa del Mundo

9:00 Rusia vs Eslovenia

9:00 Montenegro vs Gibraltar

12:00 Noruega vs Turquía

12:00 Croacia vs Chipre

12:00 Bielorrusia vs Estonia

12:00 Países Bajos vs Letonia

14:45 Eslovaquia vs Malta

14:45 Serbia vs Portugal

14:45 República Checa vs Bélgica

14:45 República de Irlanda vs Luxemburgo

15:30 St. Kitts and Nevis vs Nicaragua

15:30 Islas Turcas y Caicos vs Nicaragua

17:00 Anguila vs República Dominicana

17:00 Islas Vírgenes Británicas vs Guatemala

18:00 Bahamas vs St. Kitts and Nevis

18:00 U.S. Virgin Islands vs Antigua y Barbuda

19:00 Aruba vs Surinam

Partidos de hoy: Liga 1 Betsson

11:00 Cienciano vs Alianza Atlético

13:15 Melgar vs Academia Cantolao

15:30 Universitario vs UTC Cajamarca

18:00 Carlos Manucci vs Universidad San Martín

Partidos de hoy: Chile primera división

9:00 Curicó Unido vs Melipilla

14:00 Everton vs O’Higgins

16:30 Colo-Colo vs Unión La Calera

19:00 Unión Española vs Santiago Wanderers

Partidos de hoy: Superliga Argentina

12:00 Platense vs Colón

14:15 Aldosivi vs Banfield

16:30 Argentinos Juniors vs Arsenal

19:00 Rosario Central vs Central Córdoba SdE

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy sábado 27 de marzo de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 27 de marzo de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.