Jean Deza luce polo de Carlos Stein tras ser despedido del Cultural Santa Rosa

La controversia sigue siendo parte de la carrera de Jean Deza, quien en las últimas horas fue despedido de Cultural Santa Rosa por haber firmado un doble contrato con Carlos Stein. Curiosamente, ambos clubes jugarán este año en la Liga 2.

Hace una semana, la institución de Andahuaylas había anunciado la contratación del atacante de 27 años; sin embargo, en las últimas horas publicaron un comunicado en el que se desligan del delantero por “entorpecer seriamente los objetivos” del club.

“El jugador en mención sorprendió al a directiva al no declarar un contrato anterior en el Club Carlos Stein para este mismo año, produciéndose un doble contrato, y entorpece seriamente los objetivos del C. D. C. Santa Rosa”, se lee en el aviso.

Comunicado del Club Cultural Santa Rosa. Foto: Facebook

A pesar de esa polémica, en Carlos Stein parece no haber inconvenientes con la permanencia en el plantel de Jean Deza, quien utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que se le observa posando con la indumentaria del mencionado club.

El último equipo de Jean Deza fue Deportivo Binacional en el 2020, club al que llegó tras ser despedido de Alianza Lima por temas extrafutbolísticos. Ahora, el nacido en el Calo afrontará un nuevo reto en la Liga 2.

