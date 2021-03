Closs sobre Carlos Zambrano: Quiero que Gareca me diga sus cualidades

Pese a ser titular en la victoria de Boca Juniors sobre Defensores de Belgrano por la Copa Argentina y recibir uno de los puntajes más altos por el diario Olé, Carlos Zambrano fue duramente criticado por Mariano Closs, quien minimizó su accionar en la zaga xeneize.

“Quiero hablar con ‘Ñol’ Solano. Si estás viendo el programa ‘Ñol’, o el flaco Gareca, quiero que me digan cualidades de Zambrano. Debe ser un fenómeno y yo no me estoy dando cuenta en Boca. El problema es mío, ni de Gareca, ni de Solano, ni del propio Zambrano”, comentó el popular narrador en ESPN F12.

Tras esto, uno de sus compañeros aseveró que aún no ven al ‘Káiser’ en todo su esplendor. Estas palabras causaron la risa de Closs, quien ironizó con el apodo que recibe nuestro compatriota. “ Russo tiene gran confianza en Zambrano . El día que lo trajeron, en la conferencia de prensa, dijeron: ‘Trajimos un defensor de verdad’, ¿entonces?, todavía no tiene el nivel”, añadió otro de los panelistas del programa deportivo.

El tema propuesto fue quiénes deberían integrar la defensa titular de Boca Juniors y allí la mayoría coincidió en que Carlos Zambrano no tiene el nivel necesario para ubicarse en la zaga xeneize. “Yo veo que hace faltas, y yo soy el único tipo que ve que, sin sentido, comete infracciones en la puerta del área. Es casi una roja por partido”, expresó en otro momento Mariano Closs.

Finalmente, llegaron a la conclusión que Marcos Rojos y el ‘Cali’ Izquierdoz deberían ser los titulares habituales en el equipo argentino.

