En menos de un año en el roster principal de WWE, Bianca Belair ha tomado por asalto la división femenina de la compañía más grande de lucha libre en el mundo. Su técnica, imponencia física y carisma la han llevado a grandes logros, como ganar el Royal Rumble 2021, lo que le permite retar a Sasha Banks por el título mundial en Wrestlemania 37.

Belair le brindó una entrevista exclusiva a La República en la que habló sobre su buen momento en el mundo de la lucha libre y el hito que marcará junto a Banks al convertirse en las primeras luchadoras afroamericanas de la historia que se enfrentan una a la otra por un título mundial en Wrestlemania.

¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera?

Me siento feliz, bendecida por ser la ganadora del Royal Rumble y llegar a Wrestlemania. Al estar en WWE, el sueño de todos es llegar a Wrestlemania, así que conseguirlo y poder retar a Sasha Banks es una sensación increíble, no podría pedir por ninguna situación mejor que ahora.

¿Qué se siente volver a luchar con público en vivo?

El propósito principal de WWE es poner sonrisas en los rostros de los fans, pero en retorno, ellos hacen lo mismo con nosotros y hacen que disfrutemos más nuestro trabajo. Así que tenerlos de vuelta tras un año se sentirá como una reunión familiar.

¿Qué tan importante es luchar por el título mundial en Wrestlemania?

Va a ser un momento histórico porque será la primera vez que dos mujeres afroamericanas van a competir por un campeonato mundial en Wrestlemania. Eso es asombroso, el nivel de representación que vamos a alcanzar en ese ring va a ser increíble y yo me siento agradecida de estar en esa plataforma. Además, mi familia estará ahí, y hacer historia frente a ellos lo hará mucho más emocionante.

¿Por qué elegiste a Sasha Banks?

En ese momento sentí que era la decisión más inteligente. Yo siento que soy la más fuerte, la más atlética. Por otro lado, Sasha Banks es la campeona de SmackDown y yo soy de esa marca, no podía huir de la campeona de mi marca, quiero ser la campeona de SmackDown. Además, Sasha se hace llamar ‘La Jefa’, y yo nunca escapo de la competencia, si yo creo que soy la mejor, tengo que retar a la que se hace llamar la mejor.

¿Cómo es tu relación con ella?

No es que Sasha y yo hayamos sido amigas, somos competidoras que se respetan, y desde el momento que decidí retarla, mi mente ha estado solo enfocada en Wrestlemania. De alguna manera empezamos a hacer pareja, lo que no me pareció mal porque era la oportunidad de ser campeona en parejas, pero mi enfoque nunca estuvo fuera de Wrestlemania.

Después de Fastlane, las cosas se pusieron más complicadas entre ustedes...

En Fastlane, Saha me golpeó y yo no soy de las que se deja golpear, así que sí, eso puede sacar una nueva faceta en mí y lo único que puedo decir es que en Wrestlemania vamos a hacer volar fuegos artificiales.

¿Piensas responder en estos programas que vienen o te lo vas a reservar para Wrestlemania?

Mi papá me enseñó a hacer las cosas y no hablar tanto. Ese momento con Sasha me llevó a mi niñez cuando recibía mis primeras clases de básquetbol y una chica me golpeó en el rostro; mi papá me dijo que si vas a empezar algo, debes terminarlo, así que esa fue mi primera pelea. A mí me encanta la competencia, pero a veces cuando alguien traspasa la línea, tienes que ponerlo en su sitio, así que tal vez puedan ver algo de eso en SmackDown.

Desde que apareciste impactaste por tu poderío físico, pero lo del Royal Rumble fue impresionante (ganarlo en 56 minutos de lucha) ¿Es tan demandante físicamente como parece?

Sí, es lo que hace único a la Royal Rumble son 30 entradas, por lo que sabes que va a ser una lucha larga, además hay que levantarlas y eliminarlas por encima de la tercera cuerda. Es muy impredecible y requiere mucho aguante. En esto último, entré con la idea de mejorar mi actuación del año pasado y la única manera era ganando. Cuando quedamos tres, recordé el camino a Wrestlemania del año pasado cuando Rhea Ripley y Charlotte como que me hicieron a un lado, y me dije que eso no me iba a volver a pasar a mí.

¿Qué luchador ha sido tu inspiración?

Mi inspiración siempre fue Beth Phoenix, es una luchadora que siempre combinó belleza y fuerza, su musculatura y actitud la hacían muy ruda.

¿Cuál es tu momento favorito en la historia de Wrestlemania?

Definitivamente ‘Kofimania’ (Kofi Kingston derrotando a Daniel Bryan por el título mundial en Wrestlemania 35)

¿Qué mensaje le dejas a tus fans peruanos?

Hola chicos, soy Bianca Belair y les quiero agradecer por todo su apoyo, los quiero mucho. Por favor, vean Wrestlemania, yo estaré en la primera noche (10 de abril) , apóyenme, lucharé contra Sasha Banks, que se cree la mejor, pero yo soy la mejor, así que acompáñenme a demostrarle quién es la mejor. Espero que lo disfruten, serán unas dos mágicas noches.

