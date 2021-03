El regreso de Jefferson Farfán fue motivo de alegría para la inmensa hinchada de Alianza Lima, pero también de manera particular para el técnico que descubrió su talento, el profesor Julio ‘Humildad’ García.

Desde 1986, cuando se inició en una academia de Zapallal, ‘Humildad’ viene dedicando su trabajo al futuro del fútbol peruano. Durante sus pasos por Universitario, San Agustín y las ya más recordadas estancias por Alianza Lima y la selección sub 20, propició el despegue de figuras como Farfán, Paolo Guerrero y Wilmer Aguirre, a quienes espera verlos juntos con la camiseta ‘blanquiazul’. La República conversó con él sobre el regreso de la ‘Foquita’ y su propio deseo de pegar la vuelta a Matute para seguir formando jugadores.

- ¿Qué sensación le deja el retorno de Farfán a Alianza?

Lo más lindo, me trae recuerdos cuando pertenecía a la sub 20. Me llena de satisfacción que esté cumpliendo su palabra de volver a la institución que lo ayudó a cumplir sus metas en Europa.

- Más allá de su buen juego, ¿qué le puede aportar Jefferson a Alianza?

Su experiencia va a ser fundamental, le va a dar jerarquía, tiene una visión distinta del fútbol. Va a ser líder y ayudará a los chicos a cumplir los objetivos, le va a dar un envión anímico para que el equipo salga adelante. Debe ser un caudillo.

- ¿Desde pequeño ya pintaba para crack?

Claro, Alianza Lima tenía varias categorías pero no tenía de 11 años para abajo. El ‘Cholo’ Castillo me decía: “Cómo me gustaría tener un equipito infantil para después ya no estar buscando tanto, yo voy a hacer mi equipo”, y me pidió que le consiga “cinco negritos”. Me fui a mirar partidos de menores y Jefferson marcó diferencia, era muy rápido.

- ¿Cómo era Jefferson de niño?

Era molestoso, era una bala, pero bien respetuoso. El que parecía que era serio era Paolo (Guerrero), pero con Jefferson armaban la chacota, generaban buen ambiente, era una familia, ellos encarnaban lo que era ser “íntimo”.

‘Humildad’ García y su pupilo Jefferson Farfán. Foto: Archivo personal

- Me imagino lo que sintió luego cuando los vio en un mundial

Sí, pero en verdad la satisfacción más grande que tuve fue cuando en el año 2004 ambos debutan en la selección, me llené de emoción, no pensé que Autuori los iba a meter a los dos. En el avión de regreso venían fastidiando, muy emocionados, no dejaban dormir. Y ya después cuando fueron a Europa también, cuando Paolo marcó en el Mundial de Clubes, etc.

- ¿Cree que Paolo Guerrero seguirá los pasos de Farfán?

Claro, el otro año tiene que venir, yo estoy seguro. Hace tiempo hicieron un pacto y lo van a cumplir.

- También volvió Wilmer Aguirre

Sí, lo que pasa es que el ‘Zorro’ tiene mucho talento, desde los 14 años jugaba en la sub 20, igual que Jefferson marcaba diferencia. El ‘Cholo’ Castillo tenía dudas de subirlo, tenía miedo que lo rompan, yo decía que lo pongan nomás, que aguantaban patada (risas).

'Humildad' García y Wilmer Aguirre. Foto: Archivo personal

- ¿Recuerda alguna anécdota con Jefferson?

Una vez fuimos a Europa a jugar amistosos, 2002 creo, ya teníamos que regresar pero se dio la oportunidad de que Jefferson y Rinaldo (Cruzado) entrenen y los vean en Barcelona, así que yo tuve que mentirle a la dirigencia de Alianza y decirle que el cazatalentos de acá habían pedido que se queden. A Barcelona habían llegado unos chicos de Suecia creo y yo hablé para que los metan, ahí entrenaron y ganaron experiencia.

'Humildad' García y sus pupilos durante su gira por Barcelona. Foto: Archivo personal

- Siempre buscando la manera de apoyarlos

Claro, siempre buscaba grabarles sus videos, tenía un ayudante que lo mandaba a filmar, tengo videos de todos ‘Manzanita” (Hernandez), Joel Pinto, Renzo Benavidez, ‘Wally’. Antes que se desarrolle esto del ‘scouting’, yo les hacía sus videos. De hecho, Alianza me debe mucho, cuando se llevan a Paolo Guerrero a Alemania, no querían pagar derechos de formación porque no había pruebas de que él había salido de Alianza, se acordaron que yo grababa todo y el material sirvió para que Alianza gane algo de 800.000 euros, pero bueno, era mi chamba pues.

- ¿Cómo lo tomó el regreso de Alianza a la Liga 1?

No pensé que iba a ser tan rápido, me sorprendió y alegró, pero bien por el TAS, se venían haciendo mal las cosas en la Federación. Alianza no debía haber bajado, en el campo no se dio pero así sucede, si un equipo no cumple el reglamento deben aplicar las leyes.

- ¿Volvería a Alianza Lima?

Claro, estuve cerca en el 2019, pero no se dio. Yo estoy con las maletas listas para regresar, si todos están volviendo (risas).

- El año pasado estuvo un poco delicado de salud ¿Cómo se encuentra ahora?

Ya muy bien, restablecido. Fue un problema de bronquios, pero ya está todo controlado. Tengo que agradecer a los señores Farah y Armejo, a Jefferson y Paolo, también que me apoyaron.

- ¿Cómo nace el apodo ‘Humildad’?

El apodo lo crea un periodista que todos los días me buscaba y tomaba fotos. Cada vez que subía a un jugador, salía en el periódico, a veces salía yo y el jugador no. Un día les reclamé que tenían que salir los chicos en las fotos y yo no tanto, y de ahí salió.

'Humildad' García con Lionel Messi. Foto: Archivo personal

- También tuvo a George Forsyth que ahora se lanza a la presidencia. ¿Ya de pequeño mostraba interés en causas sociales o lo sorprendió?

Sí, la mamá lo encaminó, ella hacía labor social ayudando a enfermos de cáncer. Un día él me dice: “Profe me voy a ir temprano, tengo que apoyar a mi mamá”, entonces a mí me gustó esta idea y mandamos a varios jugadores para que apoyen también, pedíamos colecta, llevábamos ayuda, etc.

'Humildad' García y George Forsyth. Foto: Archivo personal

