Chile vs. Bolivia EN VIVO por amistoso internacional fecha FIFA 2021. El partido de hoy, viernes 26 de marzo, será transmitido vía TNT Sports HD, Chilevisión y Tigo Sports desde el Estadio El Teniente (Rancagua) a partir de las 8.00 p. m. (horario peruano), 9.00 p. m. (horario boliviano) y 10.00 p. m. (horario chileno).

Chile vs. Bolivia: ficha del partido

Partido Chile vs. Bolivia ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 26 de marzo ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Perú), 9.00 p. m. (Bolivia), 10.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio El Teniente ¿En qué canal? TNT Sports Chile, Chilevisión, Tigo Sports

¿A qué hora ver Chile vs. Bolivia?

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Perú: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 27).

El primer partido entre las selecciones de Chile y Bolivia desde el 2017 será un choque amistoso válido por la primera fecha FIFA de este 2021. La Roja, que debía jugar por eliminatorias contra Paraguay y Ecuador, intentará no perder ritmo competitivo ante un combinado altiplánico que también vio pospuestos sus duelos, contra Perú y Uruguay.

Martín Lasarte, técnico debutante de la selección austral, apostará para este cotejo por un once sin consagrados como Arturo Vidal o Alexis Sánchez, pero con la presencia de experimentados como Claudio Bravo y Gary Medel, todo dentro del plan de renovación que la directiva de la ANFP tiene pensado.

La Verde, por su parte, mantiene su equipo base de los últimos partidos, con Carlos Lampe indiscutible en la portería; Alejandro Chumacero en la volante y Marcelo Martins Moreno en la delantera. El entrenador César Farías, en el cargo desde agosto del 2019, buscará mejorar su estadística de un solo enfrentamiento ganado, uno empatado y cinco perdidos al mando del equipo.

Además de su condición de local, Chile es ampliamente favorito para este compromiso por el historial reciente que registra ante Bolivia. De los últimos diez cruces entre ambas escuadras, ocho finalizaron en victoria para la Estrella Solitaria, uno en empate y el restante en triunfo para el cuadro boliviano.

Chile vs. Bolivia: posibles formaciones

Chile: Bravo; González, Medel, Vegas, Wiemberg; Alarcón, Galdames; Jiménez; Orellana, Henríquez y Palacios.

DT: Martín Lasarte

Bolivia: Lampe; Ribera, Haquín, Valverde, Sagredo; Chumacero, Justiniano, Arce, Vaca; Álvarez y Moreno.

DT: César Farías

Estadio: El Teniente

Chile vs. Bolivia: últimos partidos

Bolivia 1-0 Chile

Chile 3-0 Bolivia

Chile 2-1 Bolivia

Chile 5-0 Bolivia

Chile 2-2 Bolivia

Chile vs. Bolivia: estadio

El escenario de este encuentro amistoso será el Estadio El Teniente, situado en la ciudad de Rancagua. Este recinto fue una de las sedes del Mundial Chile 1962, motivo por el cual se le conoce popularmente como El Mundialista. Además, albergó partidos de la Copa América Chile 2015.

¿Cómo ver Chile vs. Bolivia por TNT Sports?

En territorio chileno, el amistoso será transmitido por las señales de TNT Sports HD y TNT Sports 2, canales creados en reemplazo del antiguo CDF.

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Dónde ver Chile vs. Bolivia vía Chilevisión?

Otra opción para seguir por TV este partido desde Chile es sintonizar la señal de Chilevisión. Para hacerlo, revisa en qué canal está de acuerdo con la programación de tu operador de TV paga.

Satélite

DirecTV: canal 151 (SD), canal 1151 (HD)

Movistar TV: canal 121 (SD), canal 811 (HD)

TuVes HD: canal 57 (HD).

Cable

Claro TV: canal 55 (SD), canal 555 (HD)

TV Red: canal 27 (SD)

CMET: canal 21 (SD)

Cable Mágico: canal 3 (SD).

¿En qué canal ver Chile vs. Bolivia por Tigo Sports?

Desde Bolivia, la transmisión del amistoso estará a cargo de Tigo Sports, canal exclusivo de Tigo TV.

Tigo Sports vía Satélite

Canal 1 (SD)

Canal 8 (HD).

Tigo Sports vía cable

Canal 700 (Tigo Sports HD)

Canal 717 (Tigo Sports 2 HD)

Canal 718 (Tigo Sports 3 HD).

¿Cómo seguir Chile vs. Bolivia ONLINE por internet?

En caso de que quieras seguir el amistoso Chile vs. Bolivia por internet, puedes revisar los servicios de streaming Estadio TNT Sports, TNT Sports GO, Chilevisión ONLINE y la app Tigo Sports Bolivia. Si no cuentas con acceso a ninguno de estos, tienes la posibilidad de mantenerte informado minuto a minuto de las mejores jugadas, los goles y el marcador actualizado a través de La República Deportes, que te ofrece la cobertura completamente gratis.

