Jean Deza es separado por Santa Rosa por firmar contrato con Carlos Stein

Jean Deza no va más en el Club Deportivo Cultural Santa Rosa. A través de un comunicado oficial, el conjunto de Andahuaylas oficializó la separación del jugador delantero de 27 años, alegando que este firmó un contrato antes con Carlos Stein para la presente temporada .

“La directiva del Club Deportivo Cultural Santa Rosa comunica a nuestros hinchas, simpatizantes y nuestra querida población andahuaylina, que el jugador Jean Deza deja de ser parte de nuestro querido club”, inicia el comunicado del club que buscará el ascenso a primera división este año.

En la misiva añaden que Jean Deza “ sorprendió al a directiva al no declarar un contrato anterior en el Club Carlos Stein para este mismo año, produciéndose un doble contrato y entorpecer seriamente los objetivos del C. D. C. Santa Rosa”.

Asimismo, el Club Deportivo Cultural Santa Rosa expresó que lamentan esta decisión; sin embargo, los intereses del club están por encima los de un jugador. “El trabajo serio y planificado que venimos realizando están intactas con el objetivo de llegar a la Liga 1 este 2021, anhelo que venimos buscando por muchos años para nuestra querida tierra chanka”, finaliza la misiva publicada en sus redes sociales.

Jean Deza había firmado con Carlos Stein

El pasado 19 de marzo, el Club Cultural Santa Rosa había anunciado a Jean Deza como su flamante incorporación para disputar la segunda división, pero semanas más tarde, el diario Libero habría revelado que exjugador de Alianza Lima había firmado contrato con Carlos Stein en diciembre de 2020. Incluso habría recibido un monto económico como anticipo.

Ahora, tras conocerse que esto habría sido verdad, el conjunto de Andahuaylas decidió separarlo de su plantilla.

