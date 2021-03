Exar Rosales explicó por qué no fichó por Juan Aurich

El portero Exar Rosales, quien guarda mucho cariño por Juan Aurich, se había ofrecido para atajar por el cuadro chiclayano por toda la temporada 2021 a fin de luchar por el ascenso; sin embargo, el fichaje no se concretó. Finalmente, el peruano confirmó que defenderá el arco de Unión Comercio de Nueva Cajamarca.

¿Qué sucedió? En diálogo con Líbero TV, Rosales comentó que, pese a sus ganas de volver a Chiclayo, no hubo acuerdo en la negociación. El deportista negó haber declarado que le iban a pagar como un sub-20 como se ha reportado.

“No sé de dónde salió eso, yo no lo he declarado. Quise ir al Aurich, pero lamentablemente no se pudo dar. A veces todo lo que uno quiere no se puede, lo que pasó quedará en mí y en la persona con la que conversé”, indicó.

Eso sí, el guardameta destacó que su llegada a Unión Comercio fue simple: “Me llamó el presidente Freddy Chávez y en cinco minutos cerramos contrato”.

Rosales se encuentra por ahora en Lima mientras resuelve unos temas familiares. Recién el lunes 29 se sumará a los entrenamientos de Unión Comercio en la ciudad de Moyobamba.