Continúan las Eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022, en las que 55 selecciones de todo el continente lucharán por obtener uno de los 14 cupos disponibles para la UEFA en el próximo Mundial de Fútbol. Este sábado 27 y domingo 28 de marzo se disputarán los partidos de la segunda jornada.

La primera fecha ha dejado importantes victorias para algunas de las selecciones favoritas, como Alemania (3-0 sobre Islandia), Portugal (1-0 ante Azerbaiyán) e Inglaterra (5-0 a San Marino). Las de Francia y España, en cambio, empataron: la primera frente a Ucrania (1-1) y la segunda ante Grecia (también por 1-1). La gran sorpresa la dio Turquía, que derrotó a los Países Bajos por 4-2.

En la próxima jornada, la mayoría de equipos ‘grandes’ jugará como visitante. Destacan Serbia vs. Portugal, Kazajistán vs. Francia, Georgia vs. España, Albania vs. Inglaterra, Bulgaria vs. Italia y Rumanía vs. Alemania. Revisa a continuación la lista completa de partidos de la fecha 2 con sus horarios, y la tabla de posiciones de cada uno de los grupos.

Eliminatorias Qatar 2022 de Europa: programación

Fecha 1: miércoles 24 y jueves 25 de marzo

Fecha 2: sábado 27 y domingo 28 de marzo

Fecha 3: martes 30 y miércoles 31 de marzo

Fecha 4: miércoles 1 y jueves 2 de setiembre

Fecha 5: sábado 4 y domingo 5 de setiembre

Fecha 6: martes 7 y miércoles 8 de setiembre

Fecha 7: viernes 8 y sábado 9 de octubre

Fecha 8: lunes 11 y martes 12 de octubre

Fecha 9: jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de noviembre

Fecha 10: domingo 14, lunes 15 y martes 16 de noviembre.

Eliminatorias Qatar 2022 de Europa: partidos

Fecha 2

Partidos Día Hora Montenegro vs. Gibraltar sábado 27 de marzo 9.00 a. m. Rusia vs. Eslovenia sábado 27 de marzo 9.00 a. m. Bielorrusia vs. Estonia sábado 27 de marzo 12.00 p. m. Países Bajos vs. Letonia sábado 27 de marzo 12.00 p. m. Noruega vs. Turquía sábado 27 de marzo 12.00 p. m. Croacia vs. Chipre sábado 27 de marzo 12.00 p. m. Serbia vs. Portugal sábado 27 de marzo 2.45 p. m. Irlanda vs. Luxemburgo sábado 27 de marzo 2.45 p. m. República Checa vs. Bélgica sábado 27 de marzo 2.45 p. m. Eslovaquia vs. Malta sábado 27 de marzo 2.45 p. m. Kazajistán vs. Francia domingo 28 de marzo 8.00 a. m. Georgia vs. España domingo 28 de marzo 11.00 a. m. Dinamarca vs. Moldavia domingo 28 de marzo 11.00 a. m. Albania vs. Inglaterra domingo 28 de marzo 11.00 a. m. Armenia vs. Islandia domingo 28 de marzo 11.00 a. m. Kosovo vs. Suecia domingo 28 de marzo 1.45 p. m. Suiza vs. Lituania domingo 28 de marzo 1.45 p. m. Bulgaria vs. Italia domingo 28 de marzo 1.45 p. m. Ucrania vs. Finlandia domingo 28 de marzo 1.45 p. m. Austria vs. Islas Feroe domingo 28 de marzo 1.45 p. m. Israel vs. Escocia domingo 28 de marzo 1.45 p. m. Polonia vs. Andorra domingo 28 de marzo 1.45 p. m. San Marino vs. Hungría domingo 28 de marzo 1.45 p. m. Rumanía vs. Alemania domingo 28 de marzo 1.45 p. m. Macedonia del Norte vs. Liechtenstein domingo 28 de marzo 1.45 p. m.

Eliminatorias Qatar 2022 de Europa: tabla de posiciones

Tabla de posiciones de los grupos A, B y C. Foto: FlashScore

Tabla de posiciones de los grupos D, E y F. Foto: FlashScore

Tabla de posiciones de los grupos G y H. Foto: FlashScore

Tabla de posiciones de los grupos I y J. Foto: FlashScore

Resultados de los partidos jugados por las Eliminatorias Qatar 2022 de Europa

Fecha 1

Miércoles 24 de marzo

Turquía vs. Países Bajos: 4-2

Estonia vs. República Checa: 2-6

Malta vs. Rusia: 1-3

Bélgica vs. Gales: 3-1

Francia vs. Ucrania: 1-1

Chipre vs. Eslovaquia: 0-0

Gibraltar vs. Noruega: 0-3

Eslovenia vs. Croacia: 1-0

Portugal vs. Azerbaiyán: 1-0.

Jueves 25 de marzo

Israel vs. Dinamarca: 0-2

Bulgaria vs. Suiza: 1-3

España vs. Grecia: 1-1

Hungría vs. Polonia: 3-3

Suecia vs. Georgia: 1-0

Andorra vs. Albania: 0 -1

Alemania vs. Islandia: 3-0

Escocia vs. Austria: 2-2

Inglaterra vs. San Marino: 5-0

Liechtenstein vs. Armenia: 0-1

Moldavia vs. Islas Feroe: 1-1

Italia vs. Irlanda del Norte: 2-0

Rumanía vs. Macedonia del Norte: 3-2.

Alemania goleó a Islandia 3-0 en la primera fecha. Foto: EFE

¿Qué canales transmitirán las Eliminatorias Qatar 2022 de Europa?

Si bien el canal de la UEFA transmitirá partidos de los distintos grupos, en España, por ejemplo, se podrá ver en La 1 de TVE. En Latinoamérica, los partidos en Europa por la Clasificación al Mundial Qatar 2022 se podrán ver en ESPN y DirecTV Sports.

