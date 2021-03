Edison Flores brindó asistencia de gol en amistoso con DC United

Si bien aún no inicia la Major League Soccer, Edison Flores aprovecha los partidos de exhibición del DC United para no perder el ritmo deportivo con miras al inicio de una nueva temporada.

Justamente, en el amistoso contra el Loudoun United FC, el popular ‘Orejas’ aportó una asistencia precisa para el gol de su compañero Frederic Brillant, que con un letal cabezazo decretó el segundo del DC United en el partido. Al final del juego, el equipo del peruano goleó por 5-1.

Edison Flores sobre la selección peruana: “Me estoy preparando para estar”

La selección peruana no tuvo un buen inicio en las Eliminatorias a Qatar 2022. Solo consiguió un punto de 12 posibles. Edison Flores, uno de los futbolistas claves para Ricardo Gareca, opinó sobre la posibilidad de estar presente en los siguientes partidos.

“La verdad no sé si voy a ir. Yo me estoy preparando para estar, espero que sea así. Me preparo para el inicio de pretemporada y en el medio vienen los partidos con la selección y el inicio de temporada. Me estoy preparando muy bien para que este 2021 darle con fuerza. Espero que nos dejen ir a la selección sin ningún problema como la última vez”, detalló hace unas semanas el ‘Orejas’ para Pulso.

Asimismo, el volante aseguró que todos saben que no ha sido un buen inicio, pero que cree fielmente en la idea del profesor Ricardo Gareca.

“Contamos con buen equipo para pelear esos partidos al máximo y tratar de sacar los tres puntos en cada encuentro. Para eso nos preparamos cada uno, algunos con mayor continuidad, otros personalmente reforzándonos físicamente”, indicó.

