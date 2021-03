Carlos Ascues sigue sin equipo: administrador de Melgar aclara su situación

Carlos Ascues vive momentos de incertidumbres debido a que aún no ha podido definir su futuro. Tras su salida de Alianza Lima, el ‘Patrón’ debió volver a FBC Melgar, dueño de su pase; sin embargo, el cuadro dominó ha preferido no tenerlo en cuenta para su plantel principal de esta temporada. Además, no han podido cederlo a préstamo a otro club, por lo que tendrían que pagarle el salario hasta finales de 2021, fecha en que expira su contrato .

En conversación con el programa radial ‘Voces del Fútbol’, el administrador de FBC Melgar, Ricardo Bettocchi, se refirió a la posibilidad de integrar a Carlos Ascues en el plantel 2021. “La situación de Carlos Ascues está en proceso, y mientras esté así, prefiero no dar especulaciones sobre lo que vaya a pasar”, sostuvo el gestor del conjunto rojinegro.

El ‘Patrón’ llegó a inicios de 2020 al cuadro victoriano, sin embargo, las polémicas en las que estuvo envuelto y el bajo rendimiento que mostró a lo largo del campeonato (tres goles en 18 partidos jugados), desencadenaron su salida de La Victoria. Si bien su nombre sonó como refuerzo de algunos equipos de segunda división, hasta el momento, no ha encontrado un club donde jugar.

Por otro lado, Bettochi se refirió a los posibles infectados de COVID-19 en el plantel dominó. “Nosotros queremos jugar el partido con Cantolao a pesar de tener algunos contagiados. No vamos a entrar en detalles, pero hoy día tenemos 22-23 jugadores habilitados. Estamos enfocados en el sábado”, señaló el administrador de FBC Melgar.

