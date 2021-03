Zambrano se falló gran ocasión de gol con Boca Juniors en la Copa Argentina

Luego de ser expulsado en el superclásico del fútbol argentino ante River Plate, Carlos Zambrano reapareció con la camiseta de Boca Juniors para enfrentar a Defensores de Belgrano, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Los xeneizes encontraron el primer gol del partido a través de Mauro Zárate, quien estuvo muy tranquilo al momento de rematar desde el punto penal. Sin embargo, los dirigidos por Miguel Ángel Russo continuaron atacando porque el rival dejaba espacios.

Cuando el reloj marcó los 35 minutos del primer tiempo. el autor del primer tanto realizó un córner y la pelota llegó al corazón del área para que Carlos Zambrano rematara de cabeza con muchas libertad.

No obstante, y pese a no tener ningún rival que lo incomode, el defensor peruano no logró conectar con eficacia el esférico y lo terminó mandando fuera del campo. El ‘León’ se lamentó por la gran oportunidad que perdió y no darle el segundo gol a Boca Juniors.

