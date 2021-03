Alemania vs. Islandia EN VIVO | Se enfrentarán este jueves 25 de marzo (ONLINE GRATIS vía DirecTV Sports 2) por la jornada 1 del grupo J de las Eliminatorias Qatar 2022 de Europa. Este choque se realizará en el Schauinsland Reisen Arena y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final mediante La República Deportes.

¿A qué hora es el partido de Alemania vs. Islandia?

Si te está gustando la primera fecha de las eliminatorias europeas y tienes tiempo para ver Alemania vs. Islandia, en esta previa te dejamos los horarios alrededor del mundo:

Países Horario del Alemania vs. Islandia México 1.45 p. m. Perú 2.45 p. m. Colombia 2.45 p. m. Ecuador 2.45 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York y Miami) 3.45 p. m. Bolivia 3.45 p. m. Venezuela 3.45 p. m. Brasil 4.45 p. m. Uruguay 4.45 p. m. Paraguay 4.45 p. m. Argentina 4.45 p. m. Chile 4.45 p. m. Alemania, España, Italia y Francia 8.45 p. m.

Alemania comenzará este jueves su ronda de partidos de clasificación para el Mundial Qatar 2022. El combinado germano se enfrentará en casa a Islandia (25 de marzo) y Macedonia del Norte (31 de marzo), y como visitante a Rumanía (28 de marzo).

“En el fondo, trabajamos también para preparar la Eurocopa”, admitió el seleccionador Joachim Löw, consciente de que los próximos partidos, contra rivales más débiles, suponen el último test oficial antes del inicio del torneo europeo (del 11 de junio al 11 de julio), donde cayó en el “grupo de la muerte” con Francia, Portugal y Hungría.

A pesar de haber puesto a una parte de los medios y de los aficionados en su contra, el técnico alemán no se desdice de su decisión de excluir de la selección a varios campeones del mundo en 2014, tras el fiasco del Mundial de 2018. Exceptuando a Manuel Neuer y Toni Kroos, veteranos como Müller, Boateng y Hummels siguen sin ser convocados aunque rindan con gran nivel en sus clubes.

Desde 2018, el entrenador de la selección de Alemania defiende su estrategia de dar a la nueva generación de los Süle, Werner, Sané o Kimmich “tiempo y espacio para afianzarse”. Sin embargo, deja la puerta abierta a un cambio de opinión de último momento, de cara a la Eurocopa: “Veremos en mayo dónde estamos, lo que nos falta y lo que necesitamos para ser competitivos”, afirmó.

¿En qué canal ver Alemania vs. Islandia?

Si quieres ver el partido de Alemania contra Islandia por la fecha 1 del grupo J de las Eliminatorias Qatar 2022 de Europa, podrás sintonizarlo a través de los siguientes canales la transmisión:

Argentina: DirecTV Sports 2, DirecTV Go

Bolivia: Tigo Sports, DirecTV Go

Brasil: TNT Go, GUIGO, Estádio TNT Sports

Chile: DirecTV Sports 2, DirecTV Go

Colombia: DirecTV Sports 2, DirecTV Go

Ecuador: DirecTV Sports 2, DirecTV Go

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports 2, DirecTV Go

Estados Unidos: TUDN.com, TUDNxtra, ESPN 2

Uruguay: DirecTV Sports 2, DirecTV Go

Venezuela: DirecTV Sports 2, DirecTV Go.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

