WWE exaltó a Kane y The Great Khali al Salón de la Fama 2021

La WWE sigue aumentando la lista de personas que serán agasajadas en el Salón de la Fama 2021, ceremonia que se realizará el martes 6 de abril previo al evento más importante de la empresa de lucha libre: WrestleMania 37.

Este miércoles, la WWE hizo oficial que Kane y The Great Khali, ambos excampeones mundiales. fueron exaltados a esta nueva edición del Hall of Fame. El primero en enterarse fue la ‘Máquina Roja’, quien recibió la noticia por su ‘hermano’ The Undertaker.

“ Es un verdadero honor para mí anunciar que tú, Kane, serás el próximo miembro del Salón de la Fama de WWE 2021 . Muy merecido, bien ganado. Y no podría estar más orgulloso de ti, hermano”, le expresó el ‘Enterrador’ al actual alcalde del condado de Knox, Estados Unidos.

Kane no podía creer lo que ‘Taker’ le estaba diciendo, así que le preguntó si era real lo que había dicho. “Definitivamente hablo en serio. No hay Salón de la Fama sin ti. Eres el hombre”, contestó Mark William Calaway.

Por su parte, The Great Khali se enteró de la noticia por la plataforma WWE India. El encargado de comunicarle el anuncio fue Ranjin Singh, su antiguo manager en la lucha libre.

Con más de 2 metros de altura, el hombre de Punjab generó una gran sensación en su debut y llegó a convertirse en uno de los luchadores más populares de la empresa; además consiguió en una ocasión el Campeonato de la WWE y el Campeonato Mundial Peso Pesado.

Integrantes del Salón de la Fama de WWE

Kane

The Great Khali

Molly Holly

Eric Bischoff

JBL

The nWo

The Bella Twins

British Bulldog

Jushin ‘Thunder’ Liger

