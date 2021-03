Para Víctor Cedrón, el título nacional es una cuenta pendiente en su carrera. Ahora, sintiéndose referente en la Universidad César Vallejo, el volante buscará saldar esa deuda y para eso deberá enfrentar a Alianza Lima, un equipo al que estuvo a punto de volver luego de su abrupta salida en el año 2015.

¿Cuál es el objetivo este año en Liga 1?

Campeonar. Se ha armado un buen equipo, casi la misma alineación del año pasado, solo han llegado 4 jugadores. Sabemos a lo que jugamos.

¿Por qué renovaste con Vallejo?

Tenía contrato y yo fui un jugador muy regular el año pasado. Lo que me importa es jugar y Vallejo es mi lugar, mi casa . Tenía cuatro ofertas reales, pero decidí quedarme.

¿Te sientes un referente en Vallejo?

Por estar tantos años aquí y por la experiencia, de hecho hablo con los jóvenes, pero en general hay jugadores mayores. Yo soy el que lleva más tiempo aquí y el que más conoce la institución. Me encantaría campeonar con Vallejo.

¿Qué piensas cuando atacan a Beto Da Silva?

Es ignorancia. No viven el día a día, yo que lo tengo de compañero lo veo sufrir y todo lo que hace para mantenerse. Acá en Perú lo único que jala es atacar a otro peruano.

¿Es cierto que pudiste volver a Alianza Lima?

Fue muy cierto y también hubo un acercamiento con Universitario, solo que no se supo mucho. Yo pedí que no se diga nada por lo que ya había estado en Alianza. Al final pasó lo que pasó. Después de Cristal, Vallejo es el club que te da lo mejor, así que me quedé.

Si Alianza no descendía, ¿habrías firmado?

Podría ser, seguro que sí. Vallejo me quería, ‘Chemo’ me lo dijo. Iba a tener que conversarlo, pero yo iba a ser libre de irme, esa siempre ha sido la condición en Vallejo.

¿Qué opinas del regreso de Alianza Lima a Liga 1?

Me gusta que esté en primera, lógico. Es distinto el campeonato sin Alianza. No hay campeonato, es la verdad. Se puede jugar, pero ‘U’ y Alianza son los más grandes y sería bonito que siempre estén.

En el 2015 pasó un lamentable incidente en Alianza Lima, ¿la dirigencia te maltrató?

No, la dirigencia no tuvo nada que ver. Ellos me quisieron proteger y me dijeron que me quede. Me incomodé por lo que pasó en el vestuario, no por los desadaptados. No me fui por eso, sino porque compañeros que estaban ahí ya sabían qué iba a pasar y no avisaron. Cuando fue el problema solo nos defendieron Landauri, Costa y Míguez, dos de ellos extranjeros.

¿Qué falta para volver a la selección?

Es complejo porque todos tienen un nombre, un puesto. La mayoría está en el extranjero. Para estar ahí tienes que dar mucho más y estar afuera. Si no te dan oportunidades, es difícil.

¿Entre Vallejo y Cristal está el campeón?

Queremos enfrentarlos, nos quedamos picones el año pasado, se salvaron, aunque también hay mucho respeto.

UCV no pudo ante la muralla huanuqueña

El amplio dominio del balón y la gran cantidad de ataques no fueron suficientes para que los poetas saquen puntos del duelo ante Alianza Universidad. El cuadro de Huánuco aprovechó el tanto de Damián Ismodes (17′) para quedarse con el triunfo por 1-0 e igualar a Cristal y a Sport Huancayo en la punta del Grupo B con 6 puntos.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.