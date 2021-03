Partidos de HOY 23 de marzo de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 23 de marzo de 2021

En esta jornada del martes 23 de marzo de 2021, los partidos más interesantes son los encuentros entre Santa Fe vs Once Caldas y Sparta Praha vs Psg. Sigue cada uno de estos partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Primera A de Colombia

18:00 Boyacá Chicó vs Envigado

20:00 Santa Fe vs Once Caldas

Partidos de hoy: Primera división de Uruguay

14:00 Danubio vs Deportivo Maldonado

Partidos de hoy: Copa Argentina

20:10 Gimnasia La Plata vs Dock Sud

Partidos de hoy: Liga de Campeones femenil de la UEFA

14:00 Sparta Praha vs Psg

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 23 de marzo de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 23 de marzo de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.