Claudio Pizarro sobre su relación con Guerrero: “Espero que le vaya bien”

Claudio Pizarro conversó este martes 23 de marzo con el periodista Renato Cisneros a través de Instagram y habló sobre diversos temas. Uno de los más polémicos fue sobre su relación con Paolo Guerrero. El excapitán de la selección peruana indicó que no hablan desde hace tiempo, pero que le desea lo mejor.

Los dos futbolistas se conocen desde hace varios años atrás, cuando coincidieron en el Bayern Munich. Incluso vivieron juntos un tiempo en Alemania, según ha contado en más de una ocasión el ‘Bombardero’. Sin embargo, en últimos años, luego de la sanción del TAS al ‘Depredador’ de catorce meses de inactividad, ambos se distanciaron .

Claudio Pizarro y Paolo Guerrero jugaron juntos varios años en la selección peruana

La misma madre de Guerrero señaló en una ocasión a Pizarro y a su padre como los culpables de que su hijo fuese suspendido. En tanto, Paolo nunca se pronunció sobre las declaraciones de su progenitora.

El goleador histórico del Werder Bremen contó en varias oportunidades que tiene poco contacto con el delantero del Internacional, pero que lo respeta totalmente. Esta vez, dio más detalles sobre el tema: “Me apena porque, de alguna manera, yo esperaba algo distinto. Sé que ya no va a haber esa relación que había antes. Ahora no tengo problemas, espero que le vaya bien”, expresó.

Claudio Pizarro y Paolo Guerrero no coincidieron en Alianza Lima

No obstante, durante la charla con Cisneros, aclaró que no tiene ningún tipo de recelo o enemistad con Guerrero , pero que no hablan hace bastante tiempo. “No es que tenga mala relación con algún jugador de la selección. Siempre me he llevado bien con todos”, manifestó el embajador de Bayern Munich.

