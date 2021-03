Santiago Silva: “El regreso de Farfán es una motivación extra para todos”

La Universidad César Vallejo apunta alto en la presente temporada de la Liga 1. Santiago Silva delantero de los poetas habló sobre lo que esperan conseguir y el regreso de Alianza Lima a la primera división del fútbol peruano con Farfán a la cabeza.

¿Cómo se recuperan luego de la eliminación ante Caracas? Hicieron un buen partido.

Fue una derrota dura. Esperábamos otro partido de nosotros allá, pero no se nos dio.

En el campeonato local iniciaron de la mejor manera y anotaste ante Boys.

Tratamos de revertir esta situación, pensar en el campeonato local, arrancar bien. Hicimos unos buenos primeros minutos, se nos complicó, pero logramos sacarlo adelante.

Se les hizo más complicado de manejar después de los tres goles. ¿Qué ocurrió?

El Sport Boys se fue para adelante. Tienen un buen equipo, buen plantel y se soltaron para ir al frente. El partido se emparejó.

Este campeonato no da chance a ningún error.

Sí, es corto y no hay margen de error. A penas nueve partidos para hacer muchos puntos y llegar a la final.

¿Qué opinas de Alianza Universidad, su siguiente rival?

Un muy buen equipo que arrancó ganando. Esta segunda fecha es clave para nosotros. Hay que seguir el fútbol que quiere ‘Chemo’.

¿Cómo es trabajar con ‘Chemo’?

Es mi segundo año con él. Es un profesor que trabaja muy duro el día a día, está siempre en los detalles, te saca el 100%.

¿Lo consideras de los mejores de Latinoamérica?

Sí. Cualquier técnico que te saque todo, que te busca el detalle, es muy bueno. Son pocos los que lo logran y él es uno de ellos.

¿Qué otro has tenido que esté en todos los puntos?

En el 2014, con Julio César Uribe un técnico, quien está siempre con el jugador. Eso me llenó de confianza. Le agradezco mucho.

¿Cuáles son las metas?

En lo grupal es estar en lo más alto, ir paso a paso. El arranque es difícil, vamos a tratar de dar pelea toda la temporada.

¿Y tú?

Ayudar a mis compañeros en lo que puedo, en mi posición, hacer goles. Hacer la mayor cantidad de goles para a fin de año lograr el objetivo.

Hablando de goles, tú ya has sido goleador del fútbol peruano con San Martín.

Sí, en el 2014 con San Martín. Uno trata de mejorar año a año, son diferentes equipos, diferentes formas de jugar. Perú me trata muy bien, estoy feliz y hay que trabajar para que estos años sean muy buenos.

En Sporting Cristal saliste campeón del fútbol peruano.

Sí, salimos campeones y ojalá que este año con César Vallejo podamos campeonar, porque vamos a intentar dar pelea siempre.

En Vallejo ya saliste entre los mejores jugadores del Apertura 2019. Todas tus etapas han sido satisfactorias aquí.

Convertí 15 goles, me sentí muy cómodo. Eso me dio la posibilidad de regresar al club. Debemos mejorar esa marca.

Santiago Silva arrancó con un gol ante Sport Boys.

Y ahora vuelves una vez más. El Perú te llama.

Por suerte vuelvo. Yo me siento realmente cómodo aquí y ahora en la Vallejo quiero hacer una buena campaña porque estoy muy agradecido por su confianza.

¿En qué liga te ha ido mejor?

En el América de Colombia me fue bien. En México no tanto, por el tema de la pandemia se complicó todo, se anuló el descenso y el ascenso. En Perú es donde me sentí muy cómodo.

¿En Chile?

Jugué pocos minutos, anoté un gol nada más.

Hablando del fútbol peruano, ¿cómo abordas que un equipo como Alianza Lima sea incorporado sobre la marcha?

Es delicado porque ya había arrancado el campeonato, Carlos Stein había armado su plantel para la primera. Se da esta resolución del TAS, hay que acatar estas órdenes y seguir jugando.

Has estado en diversas partes del mundo, es complicado que a un equipo lo metan en un torneo.

Sí, sobre todo eso porque ya había arrancado. Si el campeonato no hubiese iniciado, habría sido distinto. Pasó eso, Alianza Lima es un equipo grande que merece estar en primera. Hay que seguir las órdenes del TAS.

Cuando ves que vas a enfrentar a Universitario, Sporting Cristal, ahora Alianza Lima, ¿Qué sientes?

Como jugador te motiva enfrentar a estos equipos grandes, con historia. Ahora Alianza está en nuestra serie y debemos intentar que sean muy buenos partidos.

Habrás oído que Farfán va a firmar por Alianza Lima.

Es muy bueno para Alianza Lima y el fútbol peruano. Ese regreso de Farfán es motivación extra para todos los equipos que enfrente. Es sacar un plus.

Le vas a pelear el puesto de goleador de la liga.

Sí, esperemos que estemos Farfán y yo allá arriba. Ojalá que los de Vallejo también, que sea un buen año para todos.

Como Mena por ejemplo.

Esperemos estar siempre arriba, nos entendimos muy bien ante Boys. Yo lo conozco de Colombia, esperemos ser una buena dupla.

No estuviste al año pasado, pero a Vallejo le faltó un punto para llegar a los Play Offs. ¿Existe presión este año?

Yo seguí toda la campaña. Sé que faltó un poquitito nada más. Este es otro año, tenemos que tener la mayor cantidad de partidos ganados, manejar los nervios de los partidos, seguir concentrados, trabajar en el día a día porque los partidos se pueden dar para nosotros.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.