Puebla alienta a Gareca para convocar a Santiago Ormeño a la selección

El delantero Santiago Ormeño continúa viviendo un buen momento en el Puebla de la Liga MX. Por la jornada más reciente del torneo, ‘Santi’ marcó el primer gol de su equipo en el empate 4-4 de visita ante Toluca, tanto con el cual alcanzó las siete conquistas esta temporada y se consolidó como máximo artillero de la Franja.

A raíz de la buena racha que atraviesa el futbolista, su club sorprendió en las redes sociales con un pedido dirigido a Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana. En la publicación, el cuadro poblano le sugirió al ‘Tigre’ “no equivocarse” y tener en cuenta al jugador para la próxima convocatoria de la Blanquirroja.

“¡El Ormeñismo está más vivo que nunca! Ojo aquí, don Gareca, usted no se me vaya a equivocar. ¡Siete goles son amores!” , escribió la cuenta oficial del equipo. Este mensaje hace referencia a la decisión de Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, de no incluir a Ormeño en la nómina del Tri para sus próximos partidos amistosos frente a Gales y Costa Rica.

Con el empate rescatado fuera de casa, Puebla se mantiene en el séptimo puesto del Torneo Guard1anes Clausura 2021 con 17 puntos. Dicha casilla le da derecho al equipo de disputar la ronda de play-offs para clasificar a los cuartos de final de la liguilla.

En cuanto a Santiago Ormeño, con sus siete goles en el campeonato sigue en la pelea por ser el máximo anotador, pues se ubica entre los cinco primeros puestos con dos tantos menos que Alexis Canelo, delantero del Toluca, quien lidera dicho listado.

