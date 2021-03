Neymar estaría en Barcelona si no hubieran fichado a Griezmann, según Abidal

La reestructuración en el FC Barcelona se dio inicio luego de la histórica goleada por 8-2 que le propinó el Bayern Múnich. Una de las primeras personas que se fueron del club catalán fue Eric Abidal, quien reveló detalles que no se conocían hasta el momento.

El exjugador francés, quien había regresado a la institución blaugrana en 2018 como director deportivo, tuvo que lidiar con el frustrado retorno de Neymar al Camp Nou en el verano de 2019, año en el que se decidió contratar a Antoine Griezmann.

“Unos 10 días antes del final del periodo de fichajes, fui a París para hablar con Leonardo (director deportivo del PSG). Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, creo que al 100% podríamos haber vuelto a fichar a Neymar ”, afirmó Eric Abidal en conversación con el diario The Telegraph.

Josep Maria Bartomeu contrató al ‘Principito’ en marzo de 2019 pese a que había indicado a los capitanes del FC Barcelona que no lo haría. “ Uno de los argumentos en contra de Neymar fue que tenía un caso judicial contra el club, por lo que no era fácil . Dijeron que tendría que detener el proceso judicial si quería regresar. Ese no fue mi problema porque no estaba en el club cuando sucedió esa disputa. En mi opinión, se podría haber fichado al jugador, pero no sucedió”, agregó el exdefensa.

El supuesto problema entre Abidal y Messi

Según informó el diario El País, la tensión entre Lionel Messi y Eric Abidal inició con el tema Neymar y se agudizó cuando el club despidió a Ernesto Valverde en enero de 2020. “El presidente tomó la decisión de renovar a Valverde, lo contrario de lo que yo había sugerido”, aseveró ‘Abi’.

“No tengo que arreglar nada con Messi. Nuestra relación no ha cambiado desde mi punto de vista. Desde su punto de vista, no lo sé. Pero para mí, la situación se acabó. Hemos intercambiado muchos mensajes y él sabe lo que pienso. No quería convertir una pequeña situación en una situación global y poner en problemas a todo el club”, finalizó el exdirigente del FC Barcelona.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.