Luis Suárez comparte emotiva carta por su gol número 500

La primera parte del 2020 fue terrible para Luis Suárez, ya que luego de la desastrosa caída del Barcelona a manos del Bayern Munich en la Champions League fue sindicado como uno de los culpables principales y varias personas manifestaron que estaba en el ocaso de su carrera. Sin embargo, llegó Atlético Madrid y volvió a nacer.

El delantero uruguayo no solo se recuperó físicamente en el conjunto colchonero, sino también volvió a sonreír de cara al gol. En LaLiga Santander acumula 19 tantos y es el segundo máximo anotador del torneo, solo por detrás de su excompañero y amigo Lionel Messi. De la mano del charrúa, el Atleti ha conseguido permanecer en la cima del campeonato a falta de ocho fechas.

El ‘Pistolero’, cuya trayectoria ha sido marcada por algunas polémicas, anotó este fin de semana su gol número 500 . Lo hizo ante Alavés y de paso le dio el triunfo al club rojiblanco. El experimentado atacante recibió felicitaciones de amigos y de algunos de sus exclubes. Ante la masiva cantidad de saludos escribió una extensa y emotiva carta en sus redes sociales.

Suárez recalcó que todo comenzó en su natal Uruguay y en el equipo de sus amores, el Nacional, club en el que se coronó campeón del certamen liguero. A los 19 años emigró a Europa, exactamente al Groningen, en el que sus 15 goles hicieron que durase solamente una temporada, pues Ajax lo contrató. Ahí hizo 111 tantos en cuatro años.

“Ámsterdam me hizo ser quien soy hoy en día. Difícilmente había un lugar mejor para aprender y crecer como jugador. Haber capitaneado a un club así es de lo más grande que conseguí en mi carrera”, habló sobre el cuadro neerlandés.

Luego se fue al Liverpool, en donde estuvo también cuatro temporadas y fue uno de los jugadores más queridos y reconocidos por la afición. Marcó 82 goles. “La conexión con los hinchas me inspiró para enfrentarme al desafío de jugar en una liga tan competitiva”.

En el 2014 fichó por el Barcelona, lugar donde vivió probablemente sus mejores años o dónde ganó más títulos. En 283 partidos convirtió en 198 ocasiones . Hizo historia porque es el tercer goleador histórico del club . “Pude jugar con los mejores jugadores del mundo y conquistar Europa. ¿Qué más podría pedir?”.

Con la selección de su país posee el título de ser el máximo anotador de todos los tiempos con 63 dianas y aún no se retira. “Puede que no lo sepas, pero vos jugaste tu parte en todos los goles que he marcado hasta ahora. Y hoy, les doy las gracias a todos los aficionados que me apoyaron en mis equipos a lo largo de todos estos años, desde Montevideo a Madrid, de 0 a 500”, finalizó.

