Un fallo acelerado del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) propició la reposición de Alianza Lima en la máxima categoría del fútbol nacional, una decisión que conminó a la FPF a hacer cambios sustanciales en un campeonato ya iniciado. Los blanquiazules jugarán la Liga 1, no obstante, en la otra cara de la moneda, lo que reina es la incertidumbre.

Tras 2 comunicados, uno en el que rechazaban el fallo y otro en el que pedían que la reducción de 2 puntos se aplique en la temporada 2021, el presidente de Carlos Stein, John Rodríguez Carlos, disparó sus últimas balas en conferencia de prensa. “Sabemos la buena voluntad de la FPF y somos cautelosos. Nosotros nos ganamos el derecho de seguir en la Liga 1 en la cancha”. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada, el viernes 19 de marzo, la FPF anunció que el club ‘carlista’ debía jugar Liga 2.

Carlos Stein deberá reunirse hoy con la FPF para analizar su situación, pero la posición del club es tajante. “No vamos a jugar Liga 2. Ahora iremos al Poder Judicial. Nuestra planilla el año pasado costaba 100 mil dólares y la FPF nos pagaba tarde el 40% y eso complicó todo”, manifestó el tesorero del club, Carlos Rodríguez.

Las acciones legales que Carlos Stein iniciaría con la federación tendrían en cuenta los perjuicios que habrían sufrido por supuestos retrasos en el apoyo económico que la FPF le daba al no tener respaldo de los derechos de televisión. “La FPF no nos depositaba puntual”, agregó el también hermano del presidente del club.

Los más perjudicados

Brandon Palacios, jugador de Carlos Stein, tiene otra versión. “ A nosotros nos han dicho que el equipo va a jugar Liga 2. Ahora, tenemos un contrato para la Liga 1 , y a unos días para que se cierre el libro de pases, encontrar equipo es difícil”.

Ante este panorama de incertidumbre que viven futbolistas y trabajadores de Carlos Stein, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) se pronunció por medio de su presidente Roberto Silva, quien señaló que se esperan alcanzar acuerdos con la FPF para que los jugadores no se vean afectados.

“Una de las ideas es que los jugadores puedan liberarse de inmediato sin ninguna dificultad en caso tengan la oportunidad de fichar por otro club. También que el libro de pases (cierra 26 de marzo) para ellos se extienda. Lo acordado por ahora con la FPF es un tiempo de 30 días. Lo otro tiene que ver con el hecho de que les permitan jugar por otro equipo de la Liga 1, ya que por reglamento no podrían”, comentó Silva.

En algo que coinciden tanto Palacios como Silva, es que los contratos de los jugadores que se queden, en caso se decida jugar Liga 2, deben respetarse. “La FPF nos tiene que ayudar para que esos contratos se cumplan”, sentenció Silva.

El horizonte se aclarará hoy cuando Carlos Stein se reúna con la FPF y tome una decisión. ¿Jugar o no la Liga 2? Lo único claro es que quienes más afectados quedaron de toda esta situación son los que menos culpa tienen, aquellos que por lo único que deben luchar es por obtener 3 puntos fecha a fecha en un campo de fútbol.

Alianza Lima debuta en la fecha 3 y bosqueja un once

Alianza Lima iniciará su participación en la Liga 1 como parte del Grupo B , y lo hará en la fecha 3 ante Cusco FC la primera semana de abril. Luego, la Liga deberá programar los partidos ante Deportivo Municipal y ante Alianza Atlético de Sullana.

En acción. Wilmer Aguirre busca ganarse un puesto. Foto: difusión

En tanto, el plantel sigue entrenando. El pasado sábado se llevó a cabo un partido de práctica entre la misma plantilla. El equipo A estuvo conformado por Rivadeneyra, Aguilar, Montoya, Lacerda, Lagos, Ballón, Valenzuela, Concha, Manzaneda, Oliva y González Zela. Mientras que en el equipo B formó Saravia, Canales, Portales, Rojas, Caro, Moyano, Cornejo, Pinto, Matzuda, Aguirre y Barcos.

Jefferson Farfán será presentado como nuevo jugador de Alianza esta semana. Se supo que el delantero usará la dorsal número ’10′.

Por otro lado, la fecha 2 de la Liga 1 se completa hoy con los siguientes partidos: Sport Huancayo vs. Binacional (11:00 a.m.), U. César Vallejo vs. Alianza Universidad (1:15 p.m.), UTC vs. Mannucci (3:30 p.m.) y Melgar vs. Ayacucho FC (6:00 p.m.).

Sabía qué...

Faltas. Durante la audiencia en el TAS, se abrió el expediente de licencias 2020. Se encontró que Stein tenía 41 faltas al reglamento y solo fue sancionado en 16 ocasiones, de las cuales muchas no fueron como se correspondía.

